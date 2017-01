Turnul Eiffel se va moderniza

Cel mai vizitat monument din lume va intra într-un amplu plan de modernizare, care se va finaliza în 2015 şi care are ca obiectiv o mai bună primire a vizitatorilor, în special prin micşorarea cozilor de aşteptare. Administratorii monumentului parizian, care este vizitat de circa şapte milioane de persoane pe an, au prezentat planul de modernizare, care costă 170.000 de euro şi are ca obiectiv să amelioreze calitatea experienţei turistice, mai curînd decît creşterea numărului de vizitatori. Prioritatea este să se diminueze timpul de aşteptare pentru vizitatori, care poate ajunge în prezent pînă la două ore, potrivit lui Jean-Bernard Bros, preşedintele societăţii care administrează Turnul Eiffel şi lui Nicolas Lefebvre, directorul general al companiei.

Sistemul de vînzare de bilete online, actualmente accesibil numai pentru grupuri, va fi generalizat la finele lui 2009. Vasta esplanadă delimitată de cele patru picioare ale Turnului Eiffel, unde aşteaptă sub cerul liber vizitatorii, va fi amenajată. După modernizare, turnul va putea să primească şi noi categorii de vizitatori cum ar fi şcolarii şi persoanele cu dizabilităţi. În plus, Turnul Eiffel vrea să-i atragă şi pe parizieni, care în prezent reprezintă doar 2% dintre vizitatorii săi.

Printre atuurile pe care le are turnul se numără şi posibilitatea degustării, între orele 17.00 - 22.00, la etajul al treilea al turnului, a unei cupe de şampanie care costă zece euro. Cele nouă magazine ale obiectivului turistic vor fi şi ele renovate pentru a atrage turiştii, care cheltuiesc în medie 3,5 euro la vizitarea turnului. În 2009, se aniversează 120 de ani de la construirea Turnului Eiffel, inaugurat pe 31 martie 1889, cu ocazia centenarului Revoluţiei Franceze.