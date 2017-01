Turul al II-lea în Cupa României la fotbal

Astăzi, de la ora 18.00, se vor disputa 39 de meciuri din cadrul fazei a II-a a Cupei României la fotbal, ediţia 2007-2008. Cele patru formaţii constănţene rămase în competiţie, toate din Liga a III-a, vor juca între ele, la Mangalia şi Ovidiu. La Mangalia, duelul fostelor divizionare B, Callatis şi Portul Constanţa, opune două formaţii aflate în căutarea gloriei de altădată, pe care înceacă să o readucă doi foşti jucători, Viorel Năstase şi Gabriel Şimu, care acum pregătesc echipele unde s-au consacrat. Formaţiile probabile - Callatis: Liferie - Bardu, Chelu, Reis, Caţaroş, Erdinci Cogali - Cheţa, Bobină, Bolat - Stoian, Enis Cogali; Portul: L. Gheorghe - Cîrmaciu, Cărbunaru, Chiriac, Cealîcu - Curumi, Banoti, Grămoşteanu, Camboianu - Roşu, Boraş. Dacă gazdele au tot lotul valid, portuarii nu se pot baza pe C. Anghel şi Răvoiu, menajaţi din cauza unor uşoare accidentări, dar nici pe S. Mocanu, D. Prodan şi Stere, care încă nu au fost legitimaţi.

La Ovidiu este programată întîlnirea dintre formaţia locală CS Orăşenesc şi FC Farul II Constanţa. Echipa antrenată de Marius Axinciuc s-a întors vineri din cantonamentul de la Buşteni şi anunţă un transfer surpriză: Costel Borza, de la Jiul Petroşani, fostul component al Midiei Năvodari şi al Farului! Multe probleme are Lucian Marinof, antrenorul formaţiei secunde a Farului, care îi are accidentaţi pe cei trei fundaşi centrali, Bubuleandră, A. Mihai şi Lăzărescu, dar speră să fie ajutat de tehnicianul echipei mari, Constantin Gache. Formaţiile probabile - Ovidiu: C. Popa - Şuta, N. Niţă, Axinciuc, Ploscar, I. Drăgoi - Della, Ciobanu, Dulan - Borza, Armencea; Farul II: Isleam - Călin, Pascale, Al. Dan, Ţarălungă - Calagi, L. Mihai, Durbac, Renţea - Florea, Neaga.

Jocurile se vor desfăşura în sistem eliminatoriu, într-o singură manşă. În caz de egalitate după 90 de minute, se vor juca două reprize de prelungiri a cîte 15 minute, iar dacă egalitatea va persista se vor executa lovituri de departajare. Faza a III-a, ultima înainte de intrarea în competiţie a echipelor din Liga a II-a, se va desfăşura pe 15 august, de la ora 17.30.