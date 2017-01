Turul Italiei a debutat în... Olanda

Olandezul Tom Dumoulin (Giant) a câștigat vineri prima etapă a celei de-a 99-a ediții a Turului ciclist al Italiei, un contratimp individual în lungime de 9,8 km desfășurat la Apeldoorn (Olanda), și a îmbrăcat astfel tricoul roz de lider al clasamentului general individual. Dumoulin (25 de ani) l-a depășit cu mai puțin de o secundă pe slovenul Primoz Roglic (Lotto NL), iar locul 3 i-a revenit costaricanului Andrey Amador (Movistar), sosit la 6 secunde de învingător. Interesant este că Roglic, fost campion mondial de juniori la sărituri cu schiurile, sport pe care l-a practicat între 2003 și 2011, se află la prima sa apariție într-un mare tur, la 26 de ani! Considerat ca mare favorit la contratimp, elvețianul Fabian Cancellara s-a clasat abia al 8-lea, la 14 secunde de învingător. El a avut însă circumstanțe atenuante, suferind de enterocolită cu o zi înaintea startului în Il Giro. Sâmbătă se dispută etapa a 2-a din Turul Italiei, între Arnhem și Nijmegen (190 km).

Competiția care se va încheia după 21 de etape și 3.463 km parcurși, pe 29 mai, la Torino, îi are drept favoriți pe italianul Vincenzo Nibali și pe spaniolii Mikel Landa și Alejandro Valverde. Primele trei zile ale acestei a 99-a ediții sunt programate în Țara Lalelelor, urmând ca transbordarea să se facă în ziua de odihnă, luni, când rutierii vor ajunge cu avionul la Catanzaro, pentru startul italian al cursei. Anul acesta mai sunt programate două etape de contratimp individual (una de 40,5 km și una 10,8 km), dar și șase sosiri în cățărare (trei la mare altitudine și trei pe munte mediu). Cel mai înalt vârf al Giro 2016, denumit Cima Coppi, va fi Col d'Agnel, situat la 2.744 m altitudine. Prima etapă montană este a 6-a, cu două cățărări de categoria a 2-a, în timp ce etapa a 14-a va fi cea mai dură, cu șase cățărări. Ascensiunea pe „Cima Coppi” este prevăzută pentru etapa a 19-a, antepenultima.

Anul acesta, în Giro este prezent și un ciclist român, Eduard Grosu, cu echipa Nippo-Vini Fantini, al cărei lider este veteranul Damiano Cunego, câștigător al competiției acum 12 ani. În prima etapă, Grosu a înregistrat al 194-lea timp dintre cei 198 de cicliști care s-au aliniat la start, sosind la un minut și 36 de secunde față de Dumoulin.

Iată programul ediției a 99-a a Giro d'Italia:

7 mai: Etapa a 2-a: Arnhem (Olanda) - Nijmegen (Olanda), 190 km

8 mai: Etapa a 3-a: Nijmegen - Arnhem, 190 km

9 mai: Zi de pauză, la Catanzaro

10 mai: Etapa a 4-a: Catanzaro - Praia a Mare, 200 km

11 mai: Etapa a 5-a: Praia a Mare - Benevento, 233 km

12 mai: Etapa a 6-a: Ponte - Roccaraso, 157 km

13 mai: Etapa a 7-a: Sulmona - Foligno, 211 km

14 mai: Etapa a 8-a: Foligno - Arezzo, 186 km

15 mai: Etapa a 9-a: Radda in Chianti - Greve in Chianti, 40,5 km (contratimp individual)

16 mai: Zi de pauză, la Campi Bisenzio

17 mai: Etapa a 10-a: Campi Bisenzio - Sestola, 219 km

18 mai: Etapa a 11-a: Modena - Asolo, 227 km

19 mai: Etapa a 12-a: Noale - Bibione, 182 km

20 mai: Etapa a 13-a: Palmanova - Cividale del Friuli, 170 km

21 mai: Etapa a 14-a: Alpago - Corvara, 210 km

22 mai: Etapa a 15-a: Castelrotto - Alpe di Siusi, 10,8 km (contratimp individual)

23 mai: Zi de pauză, la Bressanone

24 mai: Etapa a 16-a: Bressanone - Andalo, 132 km

25 mai: Etapa a 17-a: Molveno - Cassano d'Adda, 196 km

26 mai: Etapa a 18-a: Muggio - Pinerolo, 240 km

27 mai: Etapa a 19-a: Pinerolo - Risoul (Franța), 162 km

28 mai: Etapa a 20-a: Guillestre (Franța) - Sant'Anna di Vinadio, 134 km

29 mai: Etapa a 21-a: Cuneo - Torino, 163 km