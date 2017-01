Turul Ligii Judeţene la fotbal se încheie spectaculos

În ultima etapă a turului, duminică, liderul autoritar al Seriei Nord, Axiopolis, întîlneşte, pe teren propriu, pe CSO II Ovidiu, autoarea unei performanţe de excepţie: a intrat în campionat abia în etapa a V-a, de la zero puncte, şi a reuşit opt victorii consecutive, care au adus-o pe locul al III-lea! În Sud, Portul II (30p) joacă la Oltina (27p), într-un alt meci - derby, cu implicaţii în configuraţia seriei. Programul etapei a 13-a - SERIA NORD: Axiopolis Cernavodă - CSO II Ovidiu; Viitorul Tîrguşor - Steaua Speranţei Siliştea; Voinţa Săcele - Viitorul Vulturu; Ulmetum Pantelimon - Dunaris Topalu; Gloria Seimeni - Sportul Tortomanu (la Dunărea); Dacia Mircea Vodă - Voinţa Siminoc. Toate partidele încep la ora 12.00. Clasament: 1. Cernavodă 33p; 2. Siliştea 26p; 3. Ovidiu II 24p... 12. Topalu 9p; 13. Pantelimon 4p; 14. Tîrguşor 3p. SERIA SUD, ora 11.00: AS Dumbrăveni - AS Independenţa (teren "Metalul); ora 12.00: Viitorul II Cobadin - Marmura Deleni; Luceafărul Amzacea - Viitorul Mereni; Tropaeum Adamclisi - Avîntul Comana; Sport Prim Oltina - Portul II Constanţa (la Băneasa); Recolta Negru Vodă - Farul II Tuzla; ora 13.00: Fulgerul Chirnogeni - Voinţa Lipniţa. Clasament: 1. Portul II 30p; 2. Oltina 27p; 3. Amzacea 25p... 12. Adamclisi 9p; 13. Comana 6p; 14. Deleni 4p.