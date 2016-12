Tusac a fost demis abuziv de către prefect!

JUSTIŢIE Instanţa Tribunalului Buzău a decis, joi, anularea ordinului prefectului judeţului Constanţa prin care l-a eliberat din funcţie pe primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, pe motiv de incompatibilitate. Decizia magistraţilor buzoieni nu este irevocabilă şi poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. În luna noiembrie a anului trecut, prefectul Constanţei a emis ordinul de eliberare din funcţie a lui Tusac, după ce Agenţia Naţională de Integritate a constatat că edilul s-ar afla în stare de incompatibilitate. Procesul s-a judecat la Tribunalul Buzău după ce Înalta Curte de Casaţie a decis, în luna ianuarie, strămutarea acestuia de la Tribunalul Constanţa, în urma unei solicitări a prefectului. În data de 23 februarie, magistraţii buzoieni au hotărât să suspende efectele ordinului respectiv până la soluţionarea irevocabilă a acestei acţiuni, iar de la acea dată Tusac a fost repus în funcţia de primar al Mangaliei. De altfel, Claudiu Tusac mai fusese eliberat din funcţie din acelaşi motiv şi în anul 2009, a atacat în instanţă ordinul prefectului şi a avut câştig de cauză la acea vreme.

ABUZURI După ce a câştigat şi ultimul proces, primarul Mangaliei a spus că cere demisia de onoare a prefectului. „Dar pentru că ştiu că nu are onoare, am sesizat ilegalităţile şi abuzurile sale la premierul României şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Joi, pentru a doua oară în decursul unui mandat de primar, la o distanţă de doar doi ani, instanţele româneşti mi-au dat câştig de cauză în procesul intentat prefectului privind suspendarea abuzivă şi ilegală a mea în noiembrie 2011”, a spus Tusac. El a adăugat că „Justiţia este singura care funcţionează corect din instituţiile denaturate de culoarea portocalie spre verde”. Am câştigat prima dată în 2010 la Constanţa, cu sentinţă definitivă şi irevocabilă. Am câştigat şi acum la Buzău. Până acum, procesul s-a prelungit din cauza prefectului, care a încercat să mă ţină cât mai mult departe de Primărie, să nu reuşesc să realizez proiectele pentru cetăţeni, pentru oraş”, a mai spus Tusac.