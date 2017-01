Tusac: „Abia aştept ca Iorguş să mă dea în judecată”

Faptul că Agenţia Naţională de Integritate (ANI) s-a autosesizat cu privire la averea dobîndită de fostul primar al Mangaliei, Zanfir Iorguş, l-a determinat pe acesta, actual preşedinte al PD-L Mangalia, să aducă unele precizări prin intermediul unui comunicat de presă: „ANI are rolul de a verifica declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici în funcţie sau la finele mandatului. ANI s-a autosesizat în alte cîteva mii de dosare ale funcţionarilor publici, printre care şi primari aflaţi la final de madat. Agenţia Naţională pentru Integritate îmi va verifica declaraţia de avere şi va trage o singură concluzie: că toate acuzele care s-au făcut la adresa mea şi a familiei mele, minciunile din campania electorală de la locale şi care acum, înainte de campania la generale, sînt din nou aruncate în mass-media, vor fi demontate literă cu literă. Eu am scris, în declaraţia de avere, reînnoită anual, fiecare bun pe care îl deţin”. În acelaşi comunicat de presă, Zanfir Iorguş a reacţionat şi la declaraţiile actualului primar, Mihai Claudiu Tusac, referitoare la cazul ANI: „Mă bucur că Mihai Tusac a făcut nişte declaraţii pripite, pentru că am posibilitea de a-l da în judecată pentru calomnie”. În replică, Tusac a afirmat: „Abia aştept ca Iorguş să mă dea în judecată, poate se sesizează şi alte instituţii cu privire la activitatea domnului Iorguş”. Reamintim că ANI a solicitat, săptămîna trecută, Primăriei Mangaliei, mai multe documente cu privire la fostul primar Zanfir Iorguş: actul de numire în funcţia de primar al municipiului Mangalia, declaraţia de avere de la data numirii în funcţia de primar, declaraţiile de avere ulterioare, aferente perioadei deţinerii funcţiei de primar, inclusiv declaraţia de avere de la data încetării mandatului de primar, situaţia veniturilor realizate, defalcate pe luni, respectiv pe ani, în cadrul Primăriei Mangalia. Scandalul declaraţiei de avere a fostului primar Zanfir Iorguş vine în urma mai multor articole de presă în care fostul edil este acuzat că nu a trecut în declaraţia de avere o serie de bunuri dobîndite în timpul mandatului.