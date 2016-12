Tusac, pe primul loc în ultimul sondaj local

OPINIA MANGALIOŢILOR Un institut de sondare din Bucureşti îl indică pe actualul primar din municipiul Mangalia şi candidatul PSD pentru un nou mandat, Claudiu Tusac, pe primul loc faţă de restul candidaţilor, cu cele mai multe opţiuni de vot din partea mangalioţilor. Sondajul de opinie îl clasează pe Claudiu Tusac cu 44% din preferinţele electoratului din Mangalia, pe candidatul PDL la Primăria Mangalia, Zanfir Iorguş, în poziţia a doua, cu 24% din voturi şi candidatul ACD, Cristian Radu, pe locul trei, cu 22% din totalul opţiunilor exprimate de persoanele participante la sondaj. Candidatul PP-DD, Marin Ciocâia, ar urma să se claseze pe locul patru, cu 10% din voturi. În ceea ce priveşte situaţia pentru Consiliul Local Mangalia, PSD conduce cu 45%, urmat la distanţă de către PDL, cu 19%. Pe locul trei se află PP-DD, cu 15%, iar locul patru este ocupat de PNL, cu 10%. Restul de 7% dintre respondenţi au spus că vor vota cu alte partide, altele decât cele patru.

CANDIDATUL PDL, ÎN CĂDERE Sondajul relevă că, de la început campaniei electorale, Zanfir Iorguş a scăzut în sondaj din cauza partidului din care face parte. Iorguş ar fi pierdut cel puţin 2% de când a început campania. Sociologii se aşteaptă ca, pe măsură ce ziua alegerilor se apropie, Iorguş să scadă şi mai mult doar din cauza faptului că este membru PDL. Schimbarea culorii partidului, din portocaliu în verde, nu prea ajută candidaţii PDL pentru că oamenii tot ca portocalii îi percep şi îl taxează ca atare. Sociologii i-au mai întrebat pe locuitorii Mangaliei ce candidat are cea mai bună campanie electorală. 35% dintre locuitorii municipiului sunt de părere că cea mai bună campanie o are Claudiu Tusac, 20% l-au indicat pe Zanfir Iorguş, iar candidatul ACD, Cristian Radu, a primit 17% dintre răspunsurile exprimate. Sondajul de opinie a fost efectuat în perioada 30 mai - 2 iunie, pe un eşantion de 1.037 respondenţi cu vârste de peste 18 ani şi are o marjă de eroare de 3%.