Tusea poate ascunde afecţiuni grave

Medicii avertizează că o banală tuse care i-ar putea face pe pacienţi să creadă că suferă de o simplă răceală poate ascunde afecţiuni grave. Tusea este un act reflex sau voluntar determinat de factori fizici, chimici sau inflamatorii, iar rezultatul este expulzarea violentă a aerului din interiorul plămînilor împreună cu secreţii patologice, cum ar fi mucus, puroi sau sînge. S-ar putea spune că tusea este un simptom zgomotos al multor boli, dar este şi un mecanism de apărare cu ajutorul căruia ne eliberăm căile respiratorii. “Există mai multe tipuri de tuse: uscată, productivă, lătrătoare, cavernoasă, emetizantă, etc. În spatele tusei se pot ascunde afecţiuni din cele mai grave. De exemplu, tusea uscată oboseşte şi apare cînd pacientul are guturai. Această tuse poate fi uneori şi un simptom al unui cancer pulmonar. O tuse seacă poate ascunde pleurezia, cunoscută şi sub numele de apă la plămîni şi pleurita”, a declarat dr. Florian Stoian, medic internist în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Medicii spun că tusea productivă apare în bronşita cronică la fumători şi la bolnavii de tuberculoză. Tusea lătrătoare este un indiciu clar al unei laringite. Medicii avertizează că în cazul în care laringita nu este tratată corespunzător, mai ales în cazul copiilor, aceasta poate fi fatală. “Tusea cavernoasă apare în cazul bolnavilor de TBC şi în cancerul pulmonar. Tusea emetizantă este cea însoţită de vărsături şi necesită o vizită la medic”, a declarat dr. Stoian. Medicii susţin că şi momentul în care apare tusea poate fi luat în considerare în momentul stabilirii unui diagnostic corect. “Tusea de dimineaţă se numeşte toaleta matinală a bronhiilor. Această tuse apare la fumători. Tusea de seară care se manifestă după orele 17.00 este specifică celor care au TBC. Tusea nocturnă apare la persoanele care suferă de afecţiuni cardiace”, a declarat dr. Stoian. Medicii susţin că indiferent de forma tusei sau de momentul zilei în care apare, este indicat un consult de specialitate şi efectuarea unei radiografii pulmonare.