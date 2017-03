Tusk: Problemele de securitate nu sunt o monedă de schimb în cadrul negocierilor pentru Brexit

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, susține că problemele referitoare la domeniul securității nu reprezintă o monedă de schimb în cadrul negocierilor de Brexit, după ce Londra a avertizat că eșecul negocierilor ar duce la slăbirea cooperării în domeniul luptei antiteroriste. „Nimeni nu este interesat să utilizeze subiectul securității ca pe o monedă de schimb", a declarat Tusk, adăugând că nu consideră amenințătoare afirmațiile oficialilor britanici privind cooperarea în domeniul securității după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. "Trebuie să fie o neînțelegere. Partenerii noștri sunt decenți și înţelepți", a continuat președintele Consiliului European, potrivit agenției de știri Reuters. Donald Tusk urmează să aibă o întrevedere cu premierul britanic, Theresa May, înainte de summitul UE privind Brexit din data de 29 aprilie, informează The Associated Press. "Cooperarea între noi în domeniul luptei împotriva crimei organizate și terorismului ar fi slăbită" în cazul în care Marea Britanie părăsește Blocul comunitar fără negocierea unui acord, se afirmă în scrisoarea din partea premierului britanic, Theresa May, prin care a anunțat în mod oficial intenția Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană.