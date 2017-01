Tutore pentru juniorii nigerieni

În vara acestui an, FC Farul a transferat patru juniori nigerieni, demarînd astfel un program menit să descopere tinere talente pe continentul african. Antrenorul Ion Marin s-a deplasat pentru acest lucru în oraşul Jos, la 250 de kilometri de capitala Abuja, unde a asistat la un puternic turneu de juniori. “Am urmărit în trei zile vreo 450 de tineri jucători la lucru. Dintre ei i-am ales patru jucători Uhce, Mansour, Kehinde şi Chinoso. Au calităţi extraordinare, şi fizice şi tehnice, dar sînt neşlefuiţi. În Nigeria se joacă totuşi doar un fotbal unsprezece la unsprezece. Fără idei tactice sau scheme”, a povestit “Săpăligă”. După ce au convins famiile celor patru să fie de acord cu venirea micilor fotbalişti la Constanţa, conducerea grupării de pe litoral s-a lovit de o problemă birocratică. Întrucît cei patru jucători sînt minori şi nu provin din Uniunea Europeană, nu pot fi transferaţi la Farul. Drept urmare, constănţenii au apelat la un artificiu pentru a se încadra în lege. Astfel, Ion Marin le-a devenit tutore legal şi, practic, pînă la majoratul acestora, el este răspunzător pentru toate faptele lor. “Părinţii lor au înţeles că pentru copii este o mare şansă să ajungă să joace în Europa. Ca să poată semna contracte cu noi, ar fi trebuit să se mute aici cu familiile. Aşa este legea pentru minorii care nu vin din comunitatea europeană. Dar am găsit o soluţie, am devenit tătic la 52 de ani. De fapt, sînt tutorele copiilor. Eu şi clubul ne ocupăm de tot pentru ei, de cazare, hrană, educaţie, salarii. Iau deja lecţii de limba română, iar din ianuarie vor merge la liceu. Au semnat deja contracte de juniori cu Farul. Sînt cuminţi, trimit regulat bani şi acasă. Iar din iarnă vor începe să facă pregătire cu echipa mare”. Cei patru tineri nigerieni locuiesc deocamdată în minihotelul de la stadionul “Farul” şi de cîte ori îl văd pe “Săpăligă” i se adresează cu apelativul “Papi”. “Visul oricărui fotbalist nigerian este să joace în Europa. Aveam mai multe oferte, dar am ales România mai ales pentru tata Marin, care ne-a cucerit de la prima

întîlnire. Contează mult să ai încredere în oamenii cu care lucrezi”, a explicat Fatai.

Amicale puternice în iarnă

Oficialii formaţiei constănţene au anunţat ieri numele adversarelor pe care echipa le va înfrunta în cadrul stagiilor de pregătire din Cipru şi Turcia. Astfel, în cadrul turneului din Cipru, programat între 15 şi 25 ianuarie, Farul va disputa 3 jocuri amicale. Primul meci va avea loc la 20 ianuarie, cu Energia Vladivostok, al doilea va fi cu o echipă de prima ligă din Coreea de Sud, iar pentru al treilea meci adversarul nu a fost încă stabilit. Apoi, între 1 şi 13 februarie, Farul va participa la turneul “Arcadia Cup” în Antalya, unde va face parte din grupa A, alături de Honved Budapesta, Slavia Bratislava şi Karangandy, din Kazakhstan. Din grupa B vor face parte Zestaponi, din Georgia, Alania Vladikavkaz, Pandurii Tîrgu Jiu şi o altă formaţie, nedesemnată încă. Antrenorul Ion Marin s-a declarat mulţumit de amicalele stabilite: “Avem nevoie de adversari puternici, pentru că ne aşteaptă un retur foarte greu”.