TUZLA - Şedinţă de Consiliu Local cu cîntec

Consilierii locali din comuna Tuzla s-au întîlnit, ieri, într-o şedinţă de Consiliu în care, din nou, nu au făcut nimic. Nimic altceva decît să se certe ca la uşa cortului şi să nu aprobe niciun proiect de hotărîre. Cu toate că pe ordinea de zi se aflau proiecte importante ca schimbarea viceprimarului, pe care nu îl mai doreau reprezentanţii a trei partide politice (PNL, PD-L şi PNG), trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat pentru construirea unui supermarket, un proiect privind amenajarea unei baze sportive, a unui parc şi acordarea unui teren cu titlu gratuit Agenţiei Naţionale de Locuinţe pentru construirea de locuinţe în sistem ANL, niciunul dintre acestea nu a fost aprobat. „Au aprobat suspendarea din funcţie a viceprimarului care a ocupat pînă acum această funcţie, dar cînd a fost vorba de alegerea unei alte persoane nu s-au mai pus de acord“, a declarat primarul comunei Tuzla, Constantin Micu. Conform afirmaţiilor primarului, pentru funcţia de viceprimar au existat două propuneri. Una din partea reprezentanţilor PSD, care l-au desemnat pe Pîrvu Pîrvu, iar o parte dintre liberali au desemnat-o pe Cristina Mălăiete pentru funcţia de viceprimar, însă niciunul dintre ei nu a primit jumătate plus unu dintre voturile aleşilor locali. „Am avut proiecte importante pe ordinea de zi, însă colegii consilieri au pus interesul propriu şi ambiţiile mai presus decît interesul localităţii. Nu putem face nimic în comună, nu putem derula proiecte de dezvoltare pentru că nu există înţelegere şi toate lucrurile trenează din cauza unor ambiţii prosteşti“, a mai spus Micu. În plus acesta i-a acuzat pe reprezentanţii PNL, PD-L şi PNG din Consiliul Local (CL) că au falsificat ştampila CL şi se folosesc de ea. „Cel care a falsificat ştampila este directorul Direcţiei de Sănătate Publică, Constantin Dina. Nu este posibil ca un CL să aibă două ştampile. Am depus la Parchet o plîngere penală împotriva acestui consilier local şi împotriva tuturor celor care se folosesc de ea“, a adăugat primarul. În plus acesta a precizat că aşteaptă să treacă alegerile prezidenţiale pentru a demara procedura pentru declanşarea alegerilor anticipate pentru CL Tuzla.