TUZLA - Sens giratoriu în centrul comunei

Autorităţile din mai multe localităţi situate la malul mării au atras atenţia încă de anul trecut asupra necesităţii fluidizării circulaţiei pe ruta Constanţa - Mangalia, din cauza cozilor interminabile care se formează în diferite puncte de pe acest traseu. Un prim pas făcut de administraţiile locale în colaborare cu Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) a fost cel de amenajare a unui sens giratoriu provizoriu la ieşirea din municipiul Constanţa, mai exact la intersecţia drumului care duce la Mangalia cu cel spre Cumpăna, unde, atît în extrasezon, dar cu preponderenţă în perioada sezonului estival, se creau blocaje majore ale traficului rutier. O altă problemă majoră pe ruta Constanţa - Mangalia, din punctul de vedere al blocajelor şi al accidentelor rutiere, era centrul localităţii Tuzla, unde era interzis virajul la stînga. Primarul comunei Tuzla, Constantin Micu, a făcut apel în mai multe rînduri la conducerea DRDP pentru amenajarea unui sens giratoriu în zonă, iar acesta s-a materializat de curînd. “Aveam o mare problemă cu maşinile care veneau dinspre Constanţa, iar în centrul localităţii, lîngă biserică, doreau să vireze la stînga. Pe lîngă faptul că se bloca circulaţia, şoferii care făceau această manevră erau sancţionaţi cu amenzi pentru că în acel loc era interzisă această manevră. În primul rînd, în acest fel s-a descongestionat circulaţia pe timpul verii în localitate şi este mai uşor şi pentru cei care circulă pe relaţia Constanţa - Mangalia“, a declarat Micu. Edilul şef al comunei Tuzla a mai spus că hotărîrea de amenajare a acestui sens giratoriu a fost luată încă din luna februarie, iar lucrările au fost demarate luna trecută. La rîndul său, directorul DRDP, Aidîn Ibram, a declarat că această lucrare ajută la fluidizarea traficului şi la prevenirea accidentelor rutiere din zonă. “Am depus toate eforturile pentru ca acest sens giratoriu să fie amenajat pînă la începerea sezonului estival, pentru că apoi ne-ar fi fost aproape imposibil să lucrăm, întrucît am fi încurcat traficul mai rău decît era. Următoarea lucrare sperăm să fie cea de amenajare a sensului dinspre Cumpăna, pentru că acum este un sens giratoriu provizoriu, şi mai avem în vedere şi alte astfel de lucrări. Pentru sensul giratoriu dinspre Cumpăna am purtat discuţii cu administraţia locală din Constanţa, care ne-a asigurat de tot sprijinul“, a declarat Aidîn Ibram.