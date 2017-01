TVA 24%, noua ghilotină guvernamentală

GUVERN. Decizia Curţii Constituţionale prin care Guvernul Boc nu se poate atinge de pensii a pus Executivul în dificultate. Pentru a putea respecta în continuare acordul cu Fondul Monetar Internaţional (FMI), Boc şi miniştii cabinetului său au luat, sâmbătă, decizia de majorare a TVA-ului de la 19%, la 24%. Anunţul a fost făcut chiar de premierul Emil Boc. De asemenea, Boc va solicita Parlamentului să urgenteze procedura de aplicare a legilor privind reducerea salariilor bugetarilor şi recalcularea pensiilor speciale, până la sfârşitul actualei sesiuni parlamentare, astfel încât aceste măsuri să poată fi aplicate de la 1 iulie. “Nu aveam o soluţie mai bună din perspectiva deciziei Curţii Constituţionale. Ne vom corela politicile fiscal-monetare cu cele ale Băncii Naţionale pentru a ţine sub control inflaţia şi cursul euro-leu”, a spus Boc. Ministerul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, a declarat că majorarea TVA la 24% a fost deja agreată cu FMI şi asigură până la sfârşitul acestui an venituri suplimentare de 3,5 - 4 miliarde lei, permiţând României să se încadreze în ţinta de deficit de 6,8% din PIB. El a arătat că, în actualele condiţii, prognoza pentru acest an a PIB şi a inflaţiei va trebui modificată. În ceea ce priveşte şi alte măsuri care pot fi luate, Vlădescu a afirmat că “deocamdată aşteptăm trecerea Legii prin parlament şi vom vedea”.

OPOZIŢIE. Imediat după anunţarea “soluţiei” Guvernului, reprezentanţii opoziţiei au reacţionat, considerând că măsura propusă nu are nicio legătură cu realitatea. “Sunt măsuri criminale împotriva populaţiei. L-am văzut pe Boc care ne spunea că nu există o altă soluţie. Fals! Există o soluţie cu mult mai bună pentru toţi românii - ca Boc împreună cu acest Guvern incompetent şi corupt să plece şi să vină oameni care sunt interesaţi de populaţia din România, şi nu oameni care sunt interesaţi să-şi păstreze clientela PDL”, a declarat purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Moldovan. Preşedintele PSD, Victor Ponta, susţine că majorarea TVA de către Guvern nu este justificată, apreciind că o creştere a taxelor demonstrează că Guvernul nu are nicio strategie şi acţionează la întâmplare. “Deci Băsescu ne-a minţit, din nou, de două ori: în primul rând că nu se vor mări taxele şi, iată, le-au mărit deja, şi, în al doilea rând, că vrea să salveze economia privată - “omul gras şi omul slab”. Băsescu omoară pe toată lumea ca să salveze PDL”, a declarat Ponta. Şi liberalii, prin vicepreşedintele Varujan Vosganian, fost ministru de Finanţe, susţin că măsura decisă de Guvernul Boc privind majorarea TVA, de la 19%, la 24%, este insuficientă, ineficientă, împovărătoare şi va duce la majorarea preţurilor cu mai mult de 5%. ”În continuare nu cunoaştem viziunea Guvernului privind echilibrul bugetar. Oamenii săraci care s-au bucurat că nu se mai reduc pensiile trebuie să ştie că această măsură se adresează în primul rând lor, pentru că oamenii care îşi dedică toate veniturile consumului vor fi cei mai afectaţi de creşterea TVA. Guvernul, în sărăcia viziunilor sale, n-a avut altă soluţie, dar impactul pe populaţia săracă va fi destul de mare”, a declarat Vosganian. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că Executivul condus de Emil Boc este interesat doar de partenerii străini şi că românii nu contează pentru guvernanţi atunci când decid măsurile economice. “Aş remarca faptul că, în prima sa declaraţie în care a anunţat aceste măsuri, primul ministru al României vorbeşte din nou despre discuţiile sau negocierile pe care le va purta cu “partenerii săi americani”, nicidecum cu partenerii săi români. Ca şi prima oară, partenerii săi români, cei care suportă diversele încercări reuşite sau mai puţin reuşite ale Guvernului României, nu contează”, a spus Antonescu.