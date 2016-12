TVA 9% pentru toate pachetele turistice care conţin şi cazare

Toate pachetele turistice care includ minim cazare, nu doar cele all inclusive, vor beneficia de TVA redus de la 24% la 9%, măsura incluzând nu doar mesele, ci şi toate tipurile de servicii din hotel, a declarat ministrul delegat pentru IMM şi Turism, Florin Jianu. Premierul Ponta a anunţat marţi, după discuţia avută cu experţii Fondului Monetar Internaţional şi cei ai Comisiei Europene, că TVA va fi redusă de la 24% la 9% pentru pachetele all inclusive din turism, o măsură cu un impact bugetar redus, dar care rezolvă o problemă de competitivitate. Florin Jianu a precizat că măsura nu se refeă doar la pachetele all inclusive, ci şi la acelea care conţin una sau două mese pe zi, cu condiţia să includă şi cazarea. În prezent, TVA de 9% se aplică doar pachetele care conţin cazare şi mic dejun. Hotelierii au cerut în ultimii ani reducerea TVA şi pentru celelalte tipuri de pachete, considerând o anomalie ca o cafea sau un croisant mâncat de dimineaţă să fie taxat cu 9%, iar pentru acelaşi produs, consumat la prânz, TVA să fie de 24%. "Noi am reuşit ca pe lângă cazare şi mic dejun, să beneficieze de TVA redusă şi mesele şi serviciile, cu condiţia ca acestea să fie incluse în acelaşi pachet şi să fie în cadrul aceluiaşi hotel. Orice operator care oferă minim cazare va avea TVA de 9%", a mai spus Jianu. Secretarul de stat în Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism George Brezoi a afirmat că 500.000 de români merg anual la all inclusive în străinătate. "Vrem ca anul viitor, după măsura reducerii TVA, 200.000 de persoane dintre cele care plecau să rămână la hotelurile din ţară", a mai spus Brezoi. Anul trecut s-au cazat în structurile de primire turistică din România aproximativ 7,91 milioane de persoane, dintre care 1,71 milioane de străini. Cei mai mulţi dintre aceştia au provenit din Germania (228.592), Italia (181.894) şi Franţa (118.649).