TVA are sector interzis în hoteluri și casele de pariuri

Încasările din TVA în unele domenii „distractive“, precum industria hotelieră, jocurile şi pariurile și activităţile sportive, sunt sub 10% din valoarea datorată. La restaurante, procentul este sub 20%, afirmă directorul regional al Visa, Cătălin Creţu, care crede că fenomenul poate fi limitat prin TVA redusă la plata cu cardul. „Sunt șapte sectoare în care încasările din TVA sunt mult sub media națională de 44%. Introducerea unor facilităţi fiscale (acordarea unei reduceri cu 3 - 5 puncte procentuale la TVA pentru plata cu cardul) ar putea aduce încasări suplimentare, pentru că omul va fi tentat să plătească mai puţin şi va utiliza cardul. Cred că putem convinge Comisia Europeană că măsura va aduce încasări mai mari“, punctează Crețu. Potrivit datelor Visa, hotelurile plătesc doar 2% din TVA de colectat, restaurantele - 19%, jocurile de noroc şi pariurile - 3%, activităţile sportive, recreative şi distractive - 5%, iar reparaţiile de calculatoare și articole de uz caznic - 44%.