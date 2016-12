TVA de 5% pentru cărţile tipărite şi… pâine

Senatorul PSD Gabriela Firea a propus joi în comisia de cultură reducerea TVA-ului la cărţi, măsură care ar stimula consumul şi ar reduce pirateria. \"Am o propunere care îmi aparţine şi care vizează un TVA scăzut pentru carte tipărită, printată, manuale, beletristică şi carte ştiinţifică, de la 9% cât este acum, la 5%. Ştiu că nu este posibil zero la sută cum este în Marea Britanie, deşi îmi pun întrebarea dacă Marea Britanie, care are un nivel de trai al populaţiei net superior faţă de România, acceptă un TVA zero la carte, probabil că ştie că de fapt adevăratul interes al unei naţiuni este pentru cultura sa şi pentru prezentul şi viitorul său\", a declarat Firea la o întâlnire a comisiei cu ministrul Culturii, Daniel Barbu. Firea a mai propus \"TVA zero\" la cărţile în format electronic. \"Am stimula consumul, şi nu pirateria\", şi-a motivat ea iniţiativa. Barbu a răspuns că este de discutat dacă \"ar suna frumos\" reducerea TVA pentru pâine şi carte. \"Nu îmi este foarte familiară chestiunea. Din câte ştiu, s-ar putea să fie exceptată cartea, deşi acest 9% care se aplică nu este o excepţie. Este o directivă europeană, care a suportat câteva modificări, şi care stabileşte că în UE TVA-ul este între 9 şi 27%. Marea Britanie ca şi Danemarca sunt singurele ţări care pot introduce excepţii la directivele europene. Dacă nu mă înşel, nu vom putea coborî la 5%. Avem dreptul într-adevăr la două excepţii, dar acum, ştiţi, avem concurenţa cu produsele alimentare, şi acolo există ideea programului pilot cu TVA 5% la pâine. (...) Este de decis dacă pâine şi carte ar suna foarte frumos, ca un soi de program guvernamental. Hai să ne luptăm să fie pâinea şi cartea\", a declarat Barbu.