TVA de 9% „înfometează“ evazioniștii

MĂSURĂ CU DUBLU IMPACT Reducerea TVA la 9% pentru alimente va diminua și evaziunea fiscală din sector, pentru că, dacă la o taxă de 24% merită să furi, la 9% nu prea mai are rost, după cum a recunoscut ieri premierul Victor Ponta. „La prima vedere, noi am redus TVA de la 24 la 9% și diferența de 15 puncte reprezintă impact negativ la buget. În realitate, iar aici citez un calcul pe care l-am făcut cu specialiști foarte buni, evaziunea fiscală va fi mai mică. La 24% merită să faci evaziune, dar la 9% - nu prea. Eu nu cred că toți românii sunt evazioniști. Cred că există situații în care îl pui pe un comerciant să plătească taxe atât de mari încât, la un moment dat, preferă să aleagă o altă cale. Eu nu zic că nu va mai fi evaziune, dar va fi mult mai puțină și vom avea mijloacele prin care să o combatem. Mai departe, sigur că va fi și o scădere de preț și am salutat faptul că cele mai multe supermarketuri au afișat prețurile în paralel - cât era cu 24% și cât e cu 9%“, a spus ieri premierul Victor Ponta. El a mai adăugat că, prin reducerea TVA, „producătorii români vor fi în sfârșit avantajați față de importurile de fructe, de legume și de diverse alte produse din afara țării - „Pentru oamenii cu venituri foarte mari sau medii, reducerea de 15 procente este vizibilă, dar nu-i ceva extraordinar. Avem însă o mare parte din populație care dă 33% din venituri pentru mâncare. Practic, acelor oameni le-am majorat salariile și pensiile cu 15%. E foarte important. O pâine mănâncă orice om, dar nu e același lucru pentru unul cu 1.000 lei/lună și pentru unul cu 5.000 lei. Tocmai de aceea, reducerea TVA este și o măsură economică, și una socială“.

REMEMBER ISĂRESCU Declarația premierului a reamintit de o intervenție inedită a guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. În vara lui 2012, el spunea că singura șansă de a supraviețui în sistemul fiscal din România este să faci evaziune fiscală. „Avem un sistem fiscal care te împovărează, îţi scoate ochii din cap și îţi dă o singură şansă să supravieţuieşti - să faci evaziune“, spunea atunci Isărescu. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat, însă cea mai importantă lovitură aplicată suprafiscalității vine abia la 1 ianuarie 2016 - atunci, cota generală de TVA ar trebui să coboare la 20%.