TVA de 9% la apă până la sfârșitul anului?

Reducerea TVA-ului la apă, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei industriali, a fost un subiect adus în discuţie la evenimentul Expo Apa 2015, care se desfășoară în aceste zile la Palatul Parlamentului. TVA-ul de 9% la apă ar ajuta la dezvoltarea celorlalte ramuri economice, în principal agricultura, crede ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, prezent la eveniment. Mai precis, i-ar încuraja pe agricultori să investească în sisteme de irigații moderne. ”Reducerea TVA la 9% are un impact de aproximativ 1,8 miliarde lei pe an. Nu e un impact deosebit de mare, însă măsurile pozitive care pot lua naștere în urma aplicării acestei măsuri sunt mult mai importante. Va fi un stimul foarte important pentru agricultură, pentru ceea ce înseamnă partea de irigații. Dacă vom aplica o astfel de măsură, vor fi și alte efecte pozitive, pentru că apă folosim cam peste tot”, a spus Teodorovici. Măsura se dorește a fi implementată până la sfârșitul anului. ”E o măsură pe care ne gândim să o aplicăm la final de an - începutul lui ianuarie 2016, dacă găsim măsuri compensatorii pentru a reduce impactul negativ din prima etapă”, a adăugat Teodorovici. Directorul general al RAJA Constanţa, Felix Stroe, şi-a exprimat şi el dorinţa de a găsi o soluţie pentru reducerea TVA-ului la apă. „Ne putem cumpăra mai rar o cămașă, putem renunța să ne plimbăm cu automobilul, dar nu putem să renunțăm la apă. Apa ajută la prepararea alimentelor, asigură suportul pentru o cultură agricolă consistentă, apa de calitate este cea care trebuie să fie pe masa noastră. Nu este normal ca ea să aibă un TVA la fel ca parfumul, ca o haină de blană, ca un autoturism. Apa trebuie să aibă TVA zero, dacă se poate. Am găsit sprijin la primul-ministru, la ministrul Finaţelor Publice şi sperăm ca până la finalul anului să rezolvăm această problemă”, a declarat el.