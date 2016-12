TVA de 9% se aplică doar la pachetele all-inclusive vândute integral

Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism, Florin Jianu, a anunțat miercuri că reducerea TVA la 9% în turism va fi aplicată de la 1 ianuarie 2015 doar la pachetele all-inclusive vândute integral, respectiv cazare, masă și servicii. „Am făcut un calcul al impactului pozitiv bugetar în primul an. Dacă luăm în calcul că 500.000 de turiști aleg all-inclusive în străinătate și dintre aceștia numai 200.000 vor alege all-inclusive în România, impactul negativ asupra bugetului se va reduce, așa cum s-a discutat în negocieri cu FMI și Comisia Europeană (CE). Această măsură va avea numai efecte pozitive ținând cont și de faptul că vor veni și turiști străini, în condițiile în care numai în primele 9 luni ale anului numărul turiștilor străini a crescut cu 11%. Măsura trebuie privită ca o investiție în economie și acesta a fost un argument foarte important în discuțiile cu FMI și CE”, a precizat Jianu. Ministrul a menționat că în perioada următoare va fi stabilită modalitatea prin care va fi aplicată reducerea de TVA în industrie. „E o chestiune administrativă a Guvernului. Încă suntem în discuții cu Ministerul Finanțelor Publice să vedem dacă dau ei o ordonanță sau dacă emitem noi o normă”, a adăugat Florin Jianu. Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri și Turism a subliniat că reducerea la 9% se va aplica la pachetele predefinite pentru turiști, iar pentru restul serviciilor "a la carte", în restaurant, TVA rămâne de 24%. Potrivit datelor DIMMMAT, potențialul pe piața de turism în urma implementării acestei măsuri are în vedere suma de 5 miliarde de euro. De asemenea, numărul de turiști estimați a fi atrași în achiziționarea acestui pachet este de aproximativ 500.000 și este format din cetățenii români ce în prezent își petrec concediile în Bulgaria și Turcia, destinații all inclusive, precum și din cetățenii străini consumatori de astfel de pachete ce se vor orienta către țară noastră. Reamintim că premierul Victor Ponta a anunțat marți, după discuțiile cu delegația FMI, CE și BM, că anul viitor taxa pe valoarea adăugată la pachetele All Inclusive din turism va scădea la 9%. Potrivit șefului Executivului, impactul bugetar al acestei măsuri este 100 de milioane de lei.