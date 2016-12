TVA de la 24% la 9% la TOATE pachetele turistice!

Toate pachetele turistice care includ minimum cazare, nu doar cele all inclusive, vor beneficia de taxa pe valoarea adăugată (TVA) redusă de la 24% la 9%, măsura incluzând nu doar mesele, ci şi toate tipurile de servicii din hotel, a declarat ministrul delegat pentru IMM şi Turism, Florin Jianu, după anunţul de ieri al premierului Victor Ponta. Măsura are un impact bugetar redus, dar rezolvă o problemă de competitivitate, a anunţat premierul Ponta, după discuţia avută cu experţii Fondului Monetar Internaţional şi cei ai Comisiei Europene. "Am reuşit să rezolvăm o problemă importantă, chiar dacă cu un impact bugetar mai redus, şi anume scăderea TVA-ului la pachetele all inclusive din turism, de la 24 la 9%, pentru că era o problemă de competitivitate a sectorului de turism din România", a spus Ponta. El a precizat că impactul bugetar aferent este de 100 milioane lei, fiind luat în calcul în proiectul de buget pentru anul viitor. În România sunt peste 20 de hoteluri all inclusive, dintre care mai mult de jumătate pe litoral. Majoritatea acestora s-au dezvoltat în ultimii trei ani, iar numărul turiştilor este de aproximativ 200.000 pe an.

În prezent, TVA de 9% se aplică doar la pachetele ce conţin cazare şi mic dejun. Hotelierii au cerut în ultimii ani reducerea TVA şi pentru celelalte tipuri de pachete, considerând drept o anomalie ca o cafea sau un croisant mâncat de dimineaţă să fie taxat cu 9%, iar pentru acelaşi produs, consumat la prânz, TVA să fie de 24%. "Noi am reuşit ca pe lângă cazare şi mic dejun, să beneficieze de TVA redusă şi mesele şi serviciile, cu condiţia ca acestea să fie incluse în acelaşi pachet şi să fie în cadrul aceluiaşi hotel. Orice operator care oferă minimum cazare va avea TVA de 9%", a mai spus Jianu.

MĂSURĂ ISTORICĂ „O asemenea hotărâre este una istorică pentru turismul românesc, cu atât mai mult cu cât cota redusă de TVA este deja aplicată în foarte multe țări membre ale UE, concurente cu România pe piața turistică internațională la acest tip de pachete. Apreciem contribuția esențială a inițiatorului acestei măsuri, care presupunem că este ministrul responsabil pentru Turism, Florin Jianu, dar și capacitatea de negociere a responsabililor Ministerului Finanțelor Publice în relația cu organismele financiare internaționale care trebuiau să accepte un astfel de tratament fiscal. Patronatele din turism au convingerea că fără implicarea directă a premierului Victor Ponta nu ar fi fost posibil un asemenea rezultat cu efecte directe și indirecte în asigurarea sustenabilității industriei turistice românești. Ne exprimăm speranța și încrederea că după acest mare succes, până la finele acestui an, Guvernul Ponta va fi în măsură să marcheze și un al doilea succes foarte important pentru turismul românesc, respectiv să pună în aplicare Legea voucherelor de vacanță începând cu data de 1 ianuarie 2015", a declarat, într-un comunicat de ieri, Lucia Nora Morariu, președinte ANAT și EXIMTUR.

Secretarul de stat în Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism George Brezoi a afirmat că 500.000 de români merg anual la all inclusive în străinătate.

"Vrem ca anul viitor, după măsura reducerii TVA, 200.000 de persoane dintre cele care plecau să rămână la hotelurile din ţară", a mai spus Brezoi. Anul trecut s-au cazat în structurile de primire turistică din România aproximativ 7,91 milioane de persoane, dintre care 1,71 milioane de străini. Cei mai mulţi dintre aceştia au provenit din Germania (228.592), Italia (181.894) şi Franţa (118.649).