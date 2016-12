TVA imobiliar perceput cu japca

CONTROALE ABUZIVE. După câţiva ani, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi-a amintit că are de încasat peste 3 miliarde de euro din Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) de la persoanele fizice care au vândut proprietăţi între 2006-2008. Surprinzător, instituţia s-a trezit brusc şi a extins abuziv controalele şi la cei care au făcut afaceri între 2004 şi 2006, în condiţiile în care în intervalul 2004 – 2008 nu a existat nicio reglementare în acest sens, legea pe care o invocă acum ANAF neavând, pe atunci, norme. În vizorul ANAF au intrat zeci de persoane care ar trebui să plătească în plus 19% din valoarea tranzacţiilor, pe lângă preţul care l-au plătit deja. Tranzacţiile pentru care trebuia plătit TVA sunt cele privind locuinţele şi terenurile construibile, cu caracter de continuitate şi cu valori mai mari de 35.000 de euro. „M-am trezit cu Fiscul la uşă, în condiţiile în care nu am avut nicio datorie la stat, în toată viaţa mea. Acum vin nişte inspectori care-mi explică cum trebuie să plătesc sute de mii de euro la stat pe o lege care, acum câţiva ani, când am făcut eu tranzacţiile, nu avea norme. Este inadmisibil aşa ceva. Am să contest această decizie în instanţă”, a declarat unul dintre păgubiţi, Gheorghe T. În această situaţie mai sunt şi alte sute de mii de români, investitori persoane fizice prejudiciate de interpretarea abuzivă a sintagmei „activităţi economice” privind aplicarea retroactivă a TVA pentru tranzacţiile imobiliare. Aceştia au constituit Asociaţia pentru Prevenirea Abuzurilor Fiscale (APAF). Asociaţia atrage atenţia că normele de aplicare a legii privind impunerea TVA asupra tranzacţiilor imobiliare realizate de persoane fizice au intrat în vigoare în ianuarie 2010. În consecinţă, statul face un abuz când cere acum plata TVA pentru tranzacţiile încheiate în 2006 şi 2007. APAF subliniază că procedura prin care Fiscul cere TVA retroactiv prezintă mai multe pericole. Expertul contabil Daniel Udrescu, consideră că măsura luată de ANAF este o mare găselniţă şi nu are niciun fundament legislativ. „Din punctul meu de vedere o găselniţă mai mare ca aceasta nu poate să existe. Parlamentul a stabilit în 2003, când a promulgat Codul Fiscal, articolul 83, aliniatul 3, litera g, care spune că nu se depun declaraţii fiscale la tranzacţiile imobiliare. Punct. Nu pomeneşte de patrimoniu personal sau patrimoniu comercial. Dacă nu se depun declaraţii fiscale pentru tranzacţiile imobiliare, vă întreb cum poate ANAF să facă un control când nu este baza de impunere? Dacă calculezi TVA îţi trebuie o bază de impunere. Acesta ar fi una dintre cele mai mari găselniţe ale Codului Fiscal, aşa cum este el scris. Nici astăzi, ANAF nu poate obliga nicio persoană să plătească TVA. Legea este greşită, şi din păcate, în chiar esenţa ei”, a declarat Daniel Udrescu.

EXECUTAŢI SILIT. ANAF derulează, în prezent, controale fiscale la toţi investitorii imobiliari care, între 2006 şi 2008, au vândut case şi terenuri pe persoană fizică. Fiscul afirmă că aceştia ar fi trebuit să plătească TVA, în condiţiile în care au transformat tranzacţiile într-o afacere comercială. La nivelul judeţului Constanţa, până acum au fost selectate 97 de persoane suspectate că au realizat astfel de tranzacţii, potrivit datelor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa. Până la această dată au fost finalizate 51 de controale inopinate şi 23 programate. Din cele 23 de inspecţii fiscale s-au finalizat 10, pentru care s-au calculat obligaţii fiscale în sumă de 1.456.438 lei şi accesorii de 1.383.738 lei. Finanţele constănţene au luat decizia şi de a pune sechestru pe bunurile a şapte persoane fizice, cărora le-au fost calculate restanţe la plata bugetului de stat în sumă de 2.796.501 lei. Fiscul a afirmat că investigaţia nu-i vizează pe cei care au făcut tranzacţii în scop personal.