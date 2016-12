TVA scade, prețurile... cresc (!?!)

Complicate sunt căile economiei. Luați scăderea TVA de la 24 la 20%, spre exemplu. Pe termen scurt, prețurile vor scădea, pentru că inerția inflației e mare. Dar din 2016, odată ce consumul prinde putere, indicatorul va reveni pe o pantă ascendentă, spune viceguvernatorul Băncii Naționale a României Bogdan Olteanu. „Tăierea TVA va duce la încetinirea imediată a inflației, însă numai pentru 12 luni. Prețurile vor crește apoi din nou, mai ales că în România sunt temeri mari în acestă privință. Noi am prefera să stăm liniștiți acum, timp de un an, decât să acționăm și pe urmă să fim nevoiți să inversăm politica monetară“, explică Olteanu. Astfel, banca centrală va adopta o politică de așteptare și de ancorare a inflației, concentrându-se pe contracararea unor potențiale efecte ale tăierilor de taxe. Cea mai recentă decizie a BNR, luată marți, a fost a șasea tăiere consecutivă a dobânzii-cheie, până la minimul-record de 2% pe an. După ce TVA coboară la 20%, BNR ar putea adopta aceeași strategie ca în 2010, când Guvernul Boc a majorat taxa de la 19 la 25%. Atunci, dobânda-cheie a „înghețat“ la 6,25% timp de 18 luni. Banca centrală și-a modificat în scădere prognoza de inflație pentru 2015, de la 2,2 la 2,1%, și are o estimare de 2,4% pentru finele lui 2016.