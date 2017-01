TVA şi accizele reduc deficitul la 1,36% din PIB

Bugetul general al României a înregistrat un deficit de 7,4 miliarde lei, respectiv 1,36% din PIB, după primele cinci luni, potrivit datelor publicate ieri de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). Veniturile la buget s-au majorat cu 10,1%, la 70,7 miliarde lei, ca urmare a creşterii încasărilor din TVA (plus 35,6%), accize (plus 28,2%) şi din veniturile din capital (plus 39,8%). De asemenea, încasările din CAS s-au îmbunătăţit, marcând un avans de 3,2%, comparativ cu perioada similară din 2010. Încasările din impozitul pe profit au crescut uşor, cu 0,2%. „Faţă de 2010, principalul decalaj se menţine la încasările din impozitul pe venit”, spun cei de la MFP. În acelaşi timp, cheltuielile bugetului s-au redus cu 3,4%, la 78,2 miliarde lei, pe fondul scăderii cheltuielilor cu personalul (-19,9%), subvenţiile (-21,3%) şi asistenţa socială (-3,1%). Totuşi, cheltuielile cu dobânzi au crescut cu 34,7%, ca urmare a datoriei contractate în anii precedenţi.