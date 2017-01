TVA-ul la alimente aduce bani serioşi la buget

Impactul introducerii TVA redusă la alimente de 9% de la 1 iunie a fost unul pozitiv, deşi Guvernul prognoza un impact negativ pe prima lună de aplicare, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. „Impactul prognozat pe iunie al introducerii cotei TVA de 9% la alimente era unul negativ de 500 milioane de lei. Nu numai că datele arată o apropiere, dar avem un plus de 400 milioane de lei, deci per total avem 900 milioane de lei. Deci măsura a fost binevenită şi nu este niciun dubiu ca şi celelalte măsuri din Codul Fiscal vor avea efect”, a afirmat Teodorovici într-o conferinţă de presă. El a arătat că situaţia efectivă a impactului va fi publicată pe 3 august. Raportat la iunie 2014, bugetul a atras 60 milioane de lei în plus în urma introducerii TVA reduse de 9%. „Este prima lună de aplicare (iunie - n.r.), am început cu dreptul, este o creştere substanţială. Nu avem motive să credem că acest lucru nu va continua. Abordarea mea este una pozitivă referitor la celelalte măsuri din Codul Fiscal”, a punctat ministrul.