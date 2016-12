TVA-ul pentru proiectele europene nu va mai fi suportat de autorităţi

BINE PE JUMĂTATE După ce au urlat ani la rând că primarii sunt incapabili să atragă bani europeni, guvernanţii şi-au dat seama, în al 12-lea ceas, că vina nu le aparţine acestora. Sau poate nu şi-au dat seama! Unul dintre motivele pentru care edilii şefi ai administraţiilor locale nu puteau implementa proiecte europene era faptul că nu aveau puterea financiară de a susţine taxa pe valoare adăugată aferentă proiectelor, TVA, care uneori depăşea întreg bugetul anual al unei primării mici. Prin urmare, având în vedere că o nouă rundă de alegeri locale se apropie cu paşi repezi, Guvernul a decis, în ultima şedinţă, că TVA aferentă proiectelor finanţate din fonduri structurale şi de coeziune va deveni cheltuială eligibilă şi va fi suportată din fonduri comunitare. Decât nimic, e bine şi aşa, ar spune unii dintre primari. Şi asta pentru că primarii afiliaţi la Asociaţia Comunelor din România (ACoR) au solicitat în nenumărate rânduri ca TVA să fie eliminată. „Noi nu avem bani cu care să asigurăm TVA. Este prea mult pentru comunităţile din mediul rural. Decizia este una foarte bună atâta timp cât TVA este plătită de altcineva, iar valoarea proiectelor nu se micşorează“, a declarat prim vicepreşedintele ACoR, primar al comunei Cumpăna, Mariana Gâju. Vestea este însă pe jumătate bună, pentru că, devenind cheltuială eligibilă, proiectele se vor micşora cu valoarea TVA, iar administraţiile locale îşi vor recupera banii în tranşe, conform legislaţiei europene. Primarii nu vor mai fi nevoiţi însă să facă dovada că pot asigura TVA înainte de implementarea proiectului.

PE DUPĂ URECHE Conform unui comunicat al Guvernului, reglementările se vor aplica pentru contractele încheiate începând cu 1 ianuarie 2012. „Hotărârea are în vedere două obiective: pe de-o parte, creşterea gradului de absorbţie a fondurilor comunitare prin faptul că TVA devine eligibilă, deci poate fi suportată din fondurile comunitare. Pe de altă parte, are un efect pozitiv asupra beneficiarilor care astfel vor putea să-şi deducă această cheltuială, care va fi suportată din fonduri UE“, a declarat ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban. Ministrul a precizat că vor fi permise unele exceptări de la aplicarea noii reglementări, bazate pe analizele efectuate de fiecare dintre autorităţile care gestionează fonduri comunitare. Pentru a se asigura de pe acum că nu va fi bănuit că favorizează primăriile PDL, Orban a spus că în momentul în care TVAl devine eligibilă, vor putea fi finanţate mai puţine proiecte din fonduri comunitare. „Din acest motiv, fiecare autoritate de management îşi va face o analiză proprie şi vom supune aprobării Guvernului, dacă este cazul, exceptări de la aplicarea acestei Hotărâri de Guvern: fie că vorbim de exceptarea în întregime a unor programe operaţionale sau doar a unor părţi din acestea“, a mai spus Orban. Cu alte cuvinte, are motivul perfect pentru care primăriile de altă culoare politică nu vor primi cofinanţarea care trebuie să vină de la Guvern.