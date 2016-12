“Twitter”, cel mai popular cuvânt din limba engleză

“Twitter” a fost desemnat cel mai popular cuvânt din limba engleză în 2009, potrivit The Global Language Monitor, fiind urmat de “Obama”, “H1N1”, “stimul” şi “vampir”. The Global Language Monitor, un instrument de analiză a tendinţelor de dezvoltare din diferite limbi, a făcut publică lista cu cele mai populare cuvinte şi sintagme din limba engleză în 2009. Dacă în 2008, cuvântul cel mai popular a fost “change / schimbare” (datorită referirilor la preşedintele SUA), în 2009, cuvântul care a avut cea mai mare notorietate a fost “twitter”. Rezultatul nu este surprinzător, ţinând cont de atenţia media atrasă de site-ul de microblogging omonim, care l-a validat pentru introducerea în lexicul limbii engleze. Twitter reprezintă o formă nouă de interacţiune socială, unde comunicarea este redusă la 140 de caractere, a spus Paul J.J. Payack, preşedinte al The Global Language Monitor.

Sintagma cea mai populară a anului 2009 a fost “regele muzicii pop”, cu referire la regretatul Michael Jackson. Barack Obama a rămas numele de top şi în acest an. Topul celor mai populare cuvinte este realizat prin monitorizarea întregii comunităţi vorbitoare de limbă engleză, care are în prezent 1,8 miliarde de membri.