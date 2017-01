Twitter respinge ideea de a deschide un birou în Turcia

Responsabili ai reţelei de microblogging Twitter au respins solicitările insistente ale autorităţilor turce de a deschide o reprezentanţă în ţara lor, estimând că, în acest moment, climatul investiţional nu este favorabil, şi au respins orice acuzaţie de evaziune fiscală. ”Evaluăm oportunitatea de a deschide un birou în funcţie de climatul investiţional. Decizia de a investi mai mult aici, pentru dezvoltarea activităţilor noastre, este direct legată de certitudinea pe care o avem sau nu de a ne putea asigura continuitatea serviciului nostru”, a declarat vicepreşedintele Twitter, Colin Crowell, la sfârşitul unei vizite de trei zile în Turcia. Delegaţia companiei americane s-a întâlnit cu mai mulţi responsabili turci. S-a discutat în special despre tensiunile create în urma deciziei Guvernului premierului Recep Tayyip Erdogan de a interzice accesul la reţeaua de socializare, pe care au fost difuzate înregistrări ale unor convorbiri telefonice care implică regimul turc într-un vast scandal de corupţie.

Această decizie a stârnit o avalanşă de critici atât în Turcia, cât şi în străinătate, denunţându-se deriva autoritară a premierului Erdogan, care se află la putere de peste 11 ani. Oficialii de la Ankara au fost obligaţi să permită accesul la Twitter după o hotărâre a Curţii Constituţionale din Turcia, care a considerat blocarea reţelei ca fiind o măsură ce încalcă dreptul la libera exprimare. Premierul Erdogan a acuzat, săptămâna trecută, Twitter şi alte reţele sociale de evaziune fiscală în Turcia. ”Avem o filială în Turcia care plăteşte impozitele necesare, la fel ca multe alte companii care fac afaceri aici”, a replicat, ieri, Colin Crowell.

EXTINDERE PERTINENTĂ Twitter a anunţat că a achiziţionat Gnip, o companie specializată în analiza datelor şi a conţinuturilor publicate pe reţelele de socializare. ”Gnip coopera deja de multă vreme cu Twitter şi a jucat un rol crucial în colectarea şi analiza datelor noastre publice, precum transmiterea celor mai importante tweet-uri către partenerii noştri”, se afirmă într-un comunicat publicat pe blogul oficial al platformei de microblogging. Elementele financiare ale tranzacţiei nu au fost date publicităţii. Twitter consideră că ”Gnip abia a început să zgârie suprafaţa” şi a declarat că doreşte să conceapă oferte mai aprofundate, pentru ca tot mai mulţi dezvoltatori şi companii mici şi mari, din lumea întreagă, să poată să inoveze şi să utilizeze conţinuturi unice partajate.

Twitter a achiziţionat recent două companii de măsurare a audienţei şi a impactului avut de programele de televiziune şi de reclame pe reţelele de socializare: compania franceză Mesagraph şi cea britanică SecondSync. În 2013, Twitter a achiziţionat un start-up american specializat în analiza în timp real a mesajelor difuzate pe reţelele de socializare, Trendrr.

REZULTATELE ÎNTÂRZIE SĂ APARĂ Yahoo! a anunţat o creştere modestă a veniturilor pentru primul trimestru din acest an, la 1,09 miliarde de dolari, în timp ce profitul net al companiei americane a scăzut cu 20%, la 311,6 milioane dolari, rezultatele măsurilor de restructurare din ultimii doi ani întârziind să apară. Yahoo! nu mai poate conta pentru mult timp pe sprijinul Alibaba Group Holding, care se va lista în acest an la bursa de la New York. Veniturile Alibaba au crescut cu 66% în ultimele trei luni ale anului trecut, iar profitul net al companiei chineze s-a dublat. Yahoo! deţine 24% din titlurile Alibaba, participaţie care se va înjumătăţi după oferta publică iniţială. Alibaba controlează 80% din comerţul electronic din China, piaţa cu cei mai mulţi utilizatori de internet, în număr de aproximativ 600 de milioane. Analiştii anticipează că grupul chinez ar putea fi evaluat la până la 180 de miliarde de dolari pe bursă. Acţiunile Yahoo au fost sprijinite până acum de interesul investitorilor pentru Alibaba. Odată cu listarea la New York, investitorii americani vor avea acces direct la acţiunile companiei chineze, prefigurându-se un declin pe termen lung al capitalizării Yahoo! dacă grupul american nu va reuşi să-şi revigoreze mai rapid afacerile.

Planul de reorganizare derulat de directorul executiv Marissa Mayer, care a preluat conducerea Yahoo! în 2012, întârzie să dea rezultate, consideră analiştii, pe fondul creşterii modeste a veniturilor. Veniturile companiei au crescut în primul trimestru cu numai 20 de milioane de dolari, de la 1,07 miliarde de dolari în perioada corespunzătoare a anului trecut la 1,09 miliarde de dolari. Deşi evoluţia este modestă, Yahoo! bifează prima creştere a veniturilor din ultimul an. Rezultatele Yahoo! reprezintă doar o notă de subsol comparativ cu afacerile Alibaba, care a avut în trimestrul al patrulea un profit net de 1,4 miliarde de dolari şi venituri de 3,1 miliarde de dolari.