U2 360, turneul cu cele mai mari încasări din istorie

U2 360 a devenit turneul cu cele mai mari încasări din istorie, ieri seară, la Sao Paolo, devansând recordul veteranilor de la Rolling Stones, cu A Bigger Bang, cel dintâi având o estimare totală a încasărilor de 700 de milioane de dolari strânşi în aproape doi ani. După concertul din Sao Polo, U2 a încasat peste 558 de milioane de dolari , suma-record atinsă de cei de la Rolling Stones, cu turneul A Bigger Bang (2005 - 2007). Turneul trupei irlandeze, început în 2009, la Barcelona, se va încheia la Moncton, în SUA, pe 30 iulie, estimându-se că va avea încasări totale de 700 de milioane de dolari.

Cel mai recent turneu mondial al trupei irlandeze promovează cel de-al 12-lea album de studio al U2, ”No Line on the Horizon”, lansat pe 2 martie 2009. Potrivit specialiştilor, acest turneu este cel mai scump din istorie, însă strategia trupei irlandeze de mărire a capacităţii scenice cu ajutorul unei uriaşe scene mobile rotative, o premieră în domeniu, a avut rezultatele scontate. Fiecare concert a generat încasări medii de şapte milioane de dolari, fiind urmărit, în medie, de aproape 70.000 de spectatori, un nou record în domeniu. Dacă turneul A Bigger Bang al celor de la Rolling Stones a ajuns, în acea perioadă, în România, sunt puţine şanse ca scena imensă a celor de la U2 să fie montată la Bucureşti. Pentru moment, capitala nu figurează pe lista concertelor de pe site-ul oficial al trupei. Totuşi, primarul Sorin Oprescu a spus că autorităţile sunt în negocieri cu trupa irlandeză, pentru un concert de inaugurare a Stadionului Naţional Lia Manoliu, în toamnă.

Trupa U2, formată din Bono (voce şi chitară), The Edge (chitară, clape şi voce), Adam Clayton (chitară bas) şi Larry Mullen Jr. (tobe şi percuţie), a fost fondată în 1976, când membrii acesteia erau încă adolescenţi, fără cunoştinţe aprofundate de muzică. Însă, până la mijlocul anilor \'80, trupa a căpătat notorietate la nivel internaţional, remarcată fiind pentru sound-ul său intens şi profund, pentru vocea plină de pasiune a lui Bono şi interpretarea la chitară a lui The Edge. Succesul de care s-au bucurat ca trupă live a fost chiar mai mare decât cel obţinut de pe urma albumelor vândute, până ce discul din 1987, ”The Joshua Tree”, a ridicat statutul formaţiei de la ”eroi la superstaruri”, după cum a apreciat revista ”Rolling Stone”. În august 2010, Paul McGuinness, managerul trupei irlandeze, a precizat că următorul material discografic al grupului U2, al cărui titlu provizoriu este ”Songs of Ascent”, va fi lansat înainte de mai 2011, când trupa irlandeză va pleca într-un turneu nord-american. Deşi trupa nu a anunţat încă data la care îşi va lansa următorul album, în februarie anul acesta, versiunea germană a grupului Amazon - Amazon.de - anunţa deja că următorul material discografic al grupului U2 va apărea pe piaţă pe 27 mai.