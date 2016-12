U2 a donat 4,4 milioane de lire sterline

Membrii trupei U2 au donat 4,4 milioane de lire sterline unor şcoli din ţara lor natală, Irlanda. Banii vor fi alocaţi unor programe educative implementate în cadrul sistemului de învăţământ naţional irlandez, în perioada 2011 - 2015. Graţie acestei donaţii, şcolile irlandeze vor putea să achiziţioneze echipamente muzicale noi şi să achite salariile unor profesori de muzică. Donaţia făcută de membrii trupei U2 vine într-un moment în care politicienii irlandezi au votat o lege ce prevede reduceri bugetare semnificative în domeniul educaţiei, încercând să redreseze situaţia economică dificilă prin care trece Irlanda. Totodată, donaţia a fost făcută după ce presa internaţională a anunţat că Bono, solistul trupei U2, se pregăteşte să intre în curând în ”clubul miliardarilor”, graţie acţiunilor Facebook pe care le deţine, care valorează 975 de milioane de dolari. În plus, trupa U2 a doborât, de curând, un record important, 360° Tour devenind, de la sfârşitul lunii iulie, turneul cu cele mai mari încasări din istorie, cu 736,1 milioane de dolari. Cel mai recent turneu mondial al grupului promovează al 12-lea album de studio U2, intitulat ”No Line on the Horizon”, lansat pe data de 2 martie 2009.

360° Tour este cel mai scump din istorie, însă strategia trupei irlandeze de mărire a capacităţii scenice, cu ajutorul unei uriaşe scene mobile rotative, o premieră în domeniu, a avut rezultatele scontate. Fiecare concert a generat încasări medii de şapte milioane de dolari, fiind urmărit, în medie, de aproape 70.000 de spectatori, un nou record în domeniu.