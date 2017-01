U2, Coldplay şi The Killers sprijină lansarea unei reviste muzicale online

Nume mari din muzică participă la lansarea oficială a revistei muzicale online RED(WIRE), programată de Ziua internaţională de luptă împotriva maladiei SIDA (World AIDS Day), pe 1 decembrie. Trupele U2, Coldplay, The Killers, Dixie Chicks, John Legend, R.E.M. şi Bob Dylan susţin această iniţiativă, ce aparţine asociaţiei umanitare RED, înfiinţată de muzicianul-activist Bono. Toate încasările vor fi donate programelor pentru ajutorarea persoanelor infectate cu virusul HIV de pe continentul african.

Pentru suma de cinci dolari, doritorii pot să primească noul număr al revistei RED(WIRE) în fiecare miercuri, o piesă a unui muzician de marcă, un alt cîntec al unui artist pe care fundaţia RED urmează să îl promoveze, un suport multimedia pentru fişierele video şi fotografice şi informaţii despre modul în care fondurile obţinute în urma acestei iniţiative sînt folosite pentru ajutorarea bolnavilor africani. Toate aceste materiale vor fi descărcate într-un player personalizat şi vor fi automat încărcate în iTunes. Fiecare utilizator poate să trimită gratuit două materiale unui prieten şi va fi răsplătit pentru orice prieten care se va abona la serviciul online RED(WIRE).

Piesa celor de la U2 a fost deja înregistrată săptămîna trecută, iar The Killers, Elton John şi Neil Tennant, solistul trupei Pet Shop Boys, vor cînta împreună piesa de Crăciun “Joseph, Better You Than Me”. Trupa The Killers participă pentru a treia oară consecutiv la înregistrarea unei piese de Crăciun şi donează fonduri pentru RED. John Legend va interpreta piesa lui Bob Marley, “Redemption Song”, într-un stil cu totul personal, în care acordurile pianului se vor împleti cu solo-urile de chitară clasică, chitară bas şi cu vocile din backing vocals. Colecţia de cîntece lansată cu această ocazie va fi completată de piesa “Lucky One”, primul cîntec nou lansat de trupa Dixie Chicks după ce aceasta a cîştigat premiul Grammy în 2007, în timp ce Elvis Costello şi trupa The Police vor colabora la înregistrarea pieselor “Watching the Detectives” şi “Walking on the Moon”. Alte piese suplimentare vor fi oferite de RED în următoarele săptămîni.