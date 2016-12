U2, la Bucureşti

O veste excepţională pentru rockerii din ţară şi nu numai: Metallica, Rammstein, Megadeth şi Rod Stewart sunt nume confirmate oficial pentru concertele din această vară de la Bucureşti. Starurile muzicii rock vor concerta în capitală în luna iunie, în cadrul ediţiei naţionale a Festivalurilor Sonisphere, la care şi-a anunţat prezenţa şi celebra formaţie Slayer.

Festivalul face parte dintr-o serie de evenimente internaţionale „Sonisphere Festivals”, iar în România, organizatorii îl vor promova sub numele „Rock The City 2010”. „Avem un festival în iunie, trei zile, cu Metallica, Rammstein, Heaven and Hell - adică Black Sabbath cu Dio la voce, Slayer, Megadeth şi multe, multe altele (...). Şi pe 29 iunie, avem Rod Steward”, a declarat Lenţi Chiriac, unul dintre organizatori. Acesta a adăugat că biletele pentru acest mega-eveniment vor fi puse în vânzare în maximum două săptămâni.

Pentru ca vestea bună să se transforme în motiv de isterie pentru rockerii din România şi din apropierea ţării, Denisa Săndulescu, general manager al fimei care organizează aceste super-concerte, D&D East Entertainment, a declarat că şi cei de la U2 vor veni în Români. Aceasta nu a menţionat decât că acest fapt se va petrece ceva mai târziu, probabil după ce se va consuma „Rock The City 2010”.