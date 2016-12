U2 şi Will Smith, invitaţi la „Tonight Show cu Jimmy Fallon“

Trupa U2 şi actorul Will Smith vor fi primii invitaţi ai emisiunii „The Tonight Show“ în noua formulă cu Jimmy Fallon în calitate de prezentator, în locul lui Jay Leno, care va fi difuzată pe reţeaua de televiziune americană NBC începând din 17 februarie. La o săptămână după debutul emisiunii găzduite de Fallon, „The Tonight Show“ va reveni la ora sa tradiţională de emisie (23.00), după emisiunea de ştiri de la NBC, fiind urmată, de la ora 0.35, de programul „Late Night“, care a fost prezentat de Jimmy Fallon şi îl va avea ca gazdă pe Seth Meyers. Jimmy Fallon a declarat că s-a sfătuit în legătură cu „The Tonight Show“ cu Jay Leno, în mod constant, pentru a fi asigurată o tranziţie mai lină. Unul dintre sfaturile primite de Fallon de la Leno a fost să îşi crească durata monologurilor pe care le spune în emisiune. Pentru a prezenta „The Tonight Show“, Fallon se va muta la New York, însă acesta a precizat că va face câteva ediţii pe an ale programului din alte locuri, inclusiv din Los Angeles.

Ultima ediţie a emisiunii „The Tonight Show“ găzduită de Jay Leno va fi difuzată pe NBC pe 6 februarie, cu o zi înainte de începerea Jocurilor Olimpice de la Soci (7 - 23 februarie), potrivit unui anunţ făcut în august 2013 de reprezentanţii televiziunii. În aprilie 2013, NBC a anunţat că Jimmy Fallon va găzdui emisiunea „The Tonight Show“ din primăvara anului 2014. Contractul de prezentator al lui Jay Leno expiră în septembrie 2014, însă acest lucru nu înseamnă că vedeta TV va părăsi televiziunea NBC. Preşedintele NBC Entertainment, Bob Greenblatt, a sugerat anul trecut că nu va renunţa total la serviciile lui Leno, fără a oferi însă alte detalii. După anunţul din aprilie, Jimmy Fallon şi-a exprimat încântarea în ceea ce priveşte noua sa emisiune.

Cu excepţia celor şapte luni foarte controversate când a fost înlocuit cu Conan O'Brien, Jay Leno a fost gazda „The Tonight Show“ timp de 20 de ani, devenind o legendă a televiziunii şi divertismentului. Jay Leno, în vârstă de 63 de ani, prezintă „The Tonight Show“ din 1992, când l-a înlocuit pe Johnny Carson. El a părăsit pentru scurt timp emisiunea în 2009, pentru un show în prime time la aceeaşi televiziune, fiind înlocuit cu Conan O'Brien. Însă audienţele scăzute înregistrate de O'Brien i-au determinat pe cei de la NBC să mute noua emisiune a lui Leno în intervalul original al acestuia, 23.35, şi pe cea a lui O'Brien după miezul-nopţii. După o aprigă dispută, O'Brien şi-a dat demisia, primind despăgubiri de 33 de milioane de dolari de la NBC, iar Leno s-a reîntors ca gazdă a „The Tonight Show“ în martie 2010.