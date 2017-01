U2 va cînta, timp de o săptămînă, în emisiunea lui David Letterman

Trupa irlandeză va cînta, timp de o săptămînă, în emisiunea de televiziune a lui David Letterman, urmînd astfel să-şi promoveze noul album, ”No Line on the Horizon”, care va fi lansat pe 2 martie. Este pentru prima dată cînd o trupă are libertatea de a cînta timp de o săptămînă în emisiunea lui David Letterman. Trupa U2 a fost invitată ultima dată în această emisiune în 2001.

Primul single de pe noul album al trupei U2, ”Get on Your Boots”, a deschis ceremonia de decernare a premiilor Grammy, duminică. În România, albumul ”No Line on the Horizon” va fi lansat pe 3 martie. Acest material urmează celui intitulat ”How To Dismantle An Atomic Bomb”, care a fost lansat la sfîrşitul anului 2004 şi care s-a vîndut în peste nouă milioane de exemplare în lumea întreagă. Totodată, acesta a fost al doilea material al trupei U2 premiat cu Grammy la categoria Albumul anului, după ”The Joshua Tree”, în 1987. Piesele pentru ”No Line On The Horizon” au fost produse de mai vechii colaboratori ai trupei irlandeze, Brian Eno şi Daniel Lanois. Trupa U2 a decis să renunţe la includerea pe acest material discografic a pieselor înregistrate în 2006 alături de producătorul Rick Rubin, cel care a asigurat revenirea pe scena muzicală a lui Johnny Cash.

Noul album, în formatul standard, va fi acompaniat de o broşură de 24 de pagini. Formatul digipak include o variantă mai mare a broşurii, precum şi filmul ”Liniar”, al regizorului şi fotografului Anton Corbijn. De asemenea, va fi disponibilă şi o ediţie limitată a unei reviste de 64 de pagini, care va prezenta o conversaţie a membrilor trupei cu Catherine Owens, precum şi noi fotografii realizate de Anton Corbijn. Totodată, ”No Line On The Horizon” va fi disponibil şi pe vinyl. Trupa irlandeză nu a anunţat, deocamdată, dacă va organiza un turneu mondial de promovare. Precedentul turneu mondial al trupei, Vertigo, s-a desfăşurat în perioada martie 2005 - decembrie 2006.