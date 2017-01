U2 va lansa un nou album la începutul lui 2011

U2 va lansa un nou album la începutul anului 2011, mai devreme decât s-ar fi crezut, a anunţat Paul McGuinness, managerul trupei irlandeze. Paul McGuinness a precizat că următorul material discografic al grupului U2, al cărui titlu provizoriu este ”Songs Of Ascent”, va fi lansat înainte de mai 2011, când trupa irlandeză va pleca într-un turneu nord-american. U2 a interpretat deja câteva piese de pe noul său album, cu ocazia unor concerte susţinute în această vară, în cadrul turneului mondial 360° Tour, care promovează cel de-al 12-lea album al trupei, intitulat ”No Line on the Horizon” şi lansat în 2009. Grupul U2 va fi headliner la ediţia din 2011 a festivalului Glastonbury, după ce rockerii irlandezi au fost obligaţi să îşi anuleze prezenţa la acest festival, din cauza intervenţiei chirurgicale la spate la care a fost supus solistul trupei, Bono.

Trupa U2, formată din Bono (voce şi chitară), The Edge (chitară, clape şi voce), Adam Clayton (chitară bas) şi Larry Mullen Jr. (tobe şi percuţie), a fost fondată în 1976, când membrii acesteia erau încă adolescenţi fără cunoştinţe aprofundate de muzică. Însă, până la mijlocul anilor \'80, trupa a căpătat notorietate la nivel internaţional, remarcată fiind pentru sound-ul său intens şi profund, pentru vocea plină de pasiune a lui Bono şi interpretarea la chitară a lui The Edge. Succesul de care s-au bucurat ca trupă live a fost chiar mai mare decât cel obţinut de pe urma albumelor vândute, până ce discul din 1987, ”The Joshua Tree”, a ridicat statutul formaţiei de la eroi la superstaruri, după cum a apreciat revista ”Rolling Stone”.