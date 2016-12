Ucigaşul lui Vasile Luban vrea să fie liber

Tânărul care l-a omorât într-un accident rutier pe antrenorul Vasile Luban a cerut judecătorilor eliberarea sub control judiciar. Radu Popescu, de 25 de ani, din Constanţa, a apărut, la sfârşitul săptămânii trecute, în faţa magistraţilor Judecătoriei Constanţa, unde a susţinut că regretă ceea ce a făcut, dar că vrea să fie liber. Magistraţii i-au respins solicitarea, decizia putând fi atacată cu recurs. Reamintim că Radu Popescu este acuzat de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi conducere sub influenţa stupefiantelor. Conform rechizitoriului, pe 27 noiembrie 2011, în jurul orei 7.00, Vasile Luban, de 71 de ani, antrenor al echipei de fotbal Juniori Săgeata Năvodari, şi-a pierdut viaţa, fiind spulberat din staţia de autobuz de un bolid la volanul căruia se afla un tânăr băut şi sub influenţa stupefiantelor. Radu Popescu conducea un BMW cu numărul CT 88 RRP, pe strada Mircea cel Bătrân, dinspre bulevardul Ferdinand către zona Capitol. Conform procurorilor, tânărul a pierdut controlul direcţiei, maşina a ajuns pe trotuar, l-a spulberat pe Vasile Luban care se afla în staţia de autobuz, în refugiul din PVC, a mai distrus un chioşc cu flori şi o tonetă de ziare. Poliţiştii spun că, imediat după impact, şoferul BMW-ului a coborât din maşină şi a luat-o la fugă, însă a fost prins de un jandarm, în toaleta clubului „Cosmopolitan”, unde se ascunsese. Conform anchetatorilor, în urma efectuării testelor de sânge, la prima probă a reieşit o alcoolemie de 0,85 mg/l, iar la a doua, de 1.00 mg/l. Analizele au scos la iveală prezenţa cocainei şi a THC-ului (tetrahidrocanabinol) în organismul său. În timpul audierilor, anchetatorii au aflat de la Radu Popescu că şi-a petrecut noaptea dinaintea accidentului în clubul Fratelli, iar înainte de a pleca din local s-a certat cu iubita lui şi s-a urcat nervos la volan.