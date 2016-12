Ucis cu sânge rece!

Scene de o violenţă cutremurătoare petrecute, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea constănţeană Cuza Vodă! O bătaie generală, cu răngi, topoare, cuţite, bâte de baseball şi oameni călcaţi cu maşina, s-a dezlănţuit ca urmare a unei răzbunări stupide… Par scene desprinse dintr-un film de acţiune, dintr-un episod „CSI“… S-au întâmplat, însă, în judeţul Constanţa. Membrii a două grupuri au fost implicaţi într-o altercaţie sângeroasă, în care un bărbat de 34 de ani, din comuna Mihail Kogălniceanu, şi-a pierdut viaţa, după ce rivalii l-au înjunghiat de mai multe ori şi l-au lovit cu maşina. Autorităţile au aflat despre scandal în jurul orei 23.30, atunci când mai multe apeluri la 112 anunţau incidentul care a transformat strada Medgidiei, din Cuza Vodă, într-un infern. Zeci de poliţişti, inclusiv luptători ai Serviciului de Acţiuni Speciale (SAS), au fost trimişi în zonă, pentru a calma spiritele şi a afla ce s-a întâmplat. Când au ajuns, oamenii legii au descoperit urme de sânge pe şosea, oameni răniţi şi martori îngroziţi. Un bărbat de 34 de ani, lovit cu maşina şi apoi înjunghiat, a fost imediat urcat într-o ambulanţă, care a pornit către spital. Din nefericire, victima, Florin Bonea, a murit în drum spre unitatea sanitară, în pofida eforturilor depuse de medici. Unul dintre fraţii săi a avut mai mult noroc. Deşi agresorii îl înjunghiaseră şi îl călcaseră cu autoturismul, acesta a scăpat cu viaţă. Poliţiştii şi criminaliştii au împânzit imediat zona şi au început cercetările, sub coordonarea întregii conduceri a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa.

RĂZBUNARE SÂNGEROASĂ În scurt timp, oamenii legii au aflat că scandalul monstru a avut loc între două grupuri din Medgidia şi Mihail Kogălniceanu. Fratele bărbatului ucis, Alexandru Bonea, spune că oribila crimă a fost o răzbunare stupidă, pornită de la un incident petrecut în urmă cu o lună şi jumătate. “Cumnata fratelui meu umblă cu un individ. În urmă cu o lună şi jumătate, am venit la discotecă, la Cuza Vodă, unde fratele meu a luat-o şi pe cumnata lui. La un moment dat, în timp ce stăteam la o masă, ne-a anunţat cineva din bar că aceasta a fost trasă de păr şi bătută chiar în faţa localului. Fratele meu a ieşit din discotecă şi i-a spus iubitului acesteia, care o lovea, că fata a venit cu noi, nu a făcut nimic rău şi, în plus, nu are niciun drept să o bată. Atunci, acel individ i-a promis fratelui meu că o să îl omoare”, a declarat Alexandru Bonea.

SCENE DE GROAZĂ Nu a durat mult până când agresorul s-a hotărât să-şi pună avertismentul în aplicare. Sâmbătă, individul a aflat că Florin Bonea s-a întors la discoteca din Cuza Vodă şi a acţionat. Şi-a chemat fraţii şi mai mulţi prieteni în ajutor şi l-a chemat afară pe rivalul său. Fără să bănuiască ce o aşteaptă, victima a ieşit din discotecă. Florin Bonea a fost înconjurat instantaneu de indivizii care îi puseseră gând rău. Suspecţii au încercat să îl înjunghie, însă victima a reuşit să fugă. „Ei s-au urcat în maşină şi au pornit după el. L-au prins din urmă la câţiva metri distanţă. Disperat, fratele meu a încercat să sară într-o curte, însă nu a reuşit pentru că s-au înfipt cu maşina în el. Au coborât şi l-au înconjurat, iar în timp ce trei îl ţineau, unul băga cuţitul în el”, povesteşte, încă îngrozit, Alexandru Bonea. Acesta a încercat să-şi ajute fratele, dar nu a avut nicio şansă... „Au vrut să mă calce şi pe mine cu maşina, dar am scăpat. M-am baricadat în autoturism şi nu au mai avut ce să-mi facă. Doar au dat cu topoarele şi cu răngile în parbriz şi în uşi”, a mai spus Alexandru Bonea. Deşi vărsaseră deja sânge, atacatorii nu s-au potolit şi au tăbărât şi pe al treilea membru al familiei Bonea. Indivizii l-au lovit cu un cuţit şi apoi, când bărbatul a reuşit să le scape din gheare, au încercat să-l calce cu maşina. Scenele de groază s-au derulat sub privirile uluite ale sătenilor. „Cel care fugea a făcut dreapta după un magazin, iar şoferul care îl urmărea nu a mai apucat să vireze şi s-a dus direct în şanţ”, a declarat un localnic.

AUDIERI Oamenii legii i-au identificat rapid pe autori, patru dintre ei fiind reţinuţi pentru audieri. Poliţiştii se aflau ieri pe urmele unui alt individ implicat în altercaţie. Suspecţii, martorii, dar şi victima care a scăpat teafără din scandal au dat declaraţii de sâmbătă noapte până ieri după-amiază, în sediul Poliţiei Medgidia. În tot acest timp, mascaţii SAS au vegheat zona, pentru a preveni eventuale conflicte. Oamenii legii i-au chemat la audieri pe toţi cei care şi-au petrecut noaptea în local. „Eu nu am văzut nimic. Cum a început scandalul, de frică, am fugit. L-am sunat pe tatăl meu şi i-am spus să vină să mă ia. Astăzi (n.r. - ieri) m-au chemat la audieri”, a declarat un tânăr. Angajaţii discotecii spun că încă nu le vine să creadă că un om a fost ucis cu sânge rece, în plină stradă. „Eu încă nu realizez ce s-a întâmplat. Îl văzusem în discotecă şi după cinci minute am aflat că a murit. Cum poate un om să omoare aşa, fără milă, nu ştiu. Era un tânăr liniştit, care venea destul de des pe aici”, a declarat o angajată a discotecii. În cursul serii, cei patru indivizi au fost escortaţi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, pentru a fi audiaţi de procuror. La închiderea ediţiei, cercetările erau în plină desfăşurare.

„OCHI PENTRU OCHI, DINTE PENTRU DINTE“ Victima, Florin Bonea, avea 34 de ani şi o familie fericită. Era tatăl a doi copii, o fată şi un băiat, care nu îl vor mai putea strânge în braţe niciodată şi doar îi vor duce flori la mormânt. Însă familia lui spune că îi va răzbuna moartea. „L-au omorât şi o să ne răzbunăm fratele! O să omorâm şi noi pe cineva de la ei! Exact aşa cum au făcut ei, vom proceda şi noi. Ei au luat viaţa fratelui nostru şi noi o să luăm viaţa unuia dintre fraţi. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte! Trebuie să simtă aceeaşi durere pe care o simţim şi noi. Poate nu acum, poate or să treacă şi trei ani, şi patru, şi cinci ani, dar o să ne reîntâlnim odată şi vor plăti pentru această crimă”, sunt vorbele de durere pe care le-a rostit, cu ochii în lacrimi, fratele victimei.