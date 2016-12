Ucis pentru câteva găini

OMORÂT ÎN BĂTAIE. Doi fraţi gemeni din localitatea constănţeană Mereni au fost reţinuţi ieri de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, sub suspiciunea că duminică noapte au ucis în bătaie un bărbat, în vârstă de 64 de ani, din comună. Oamenii legii spun că Alin şi Cristian Ţifoi au pătruns duminică seară în gospodăria lui Viorel Ceauşu, pentru a-i fura bărbatului găinile. În timp ce cotrobăiau prin curte, proprietarul a auzit zgomotul şi a ieşit din casă pentru a afla ce se întâmplă. Omul avea o lanternă în mână, aşa că a reuşit să vadă chipurile celor doi fraţi. În momentul în care şi-au dat seama că au fost recunoscuţi, spun anchetatorii, aceştia au tăbărât pe Viorel Ceauşu şi au început să-l lovească cu o bâtă şi o rangă, provocându-i nenumărate răni la nivelul capului. În urma bătăii încasate, Viorel Ceauşu şi-a pierdut viaţa. Ginerele acestuia a aflat chiar de la cei doi suspecţi că socrul său a murit. „Au venit la mine acasă pe la orele 22.00 şi mi-au spus că au fost atacaţi de cineva în timp ce se plimbau pe strada pe care locuieşte socrul meu. Apoi mi-au zis „fugi repede la el acasă, că zace undeva în spatele casei şi e plin de sânge”. I-am întrebat de unde ştiu ei ce a păţit socrul meu, dar nu am avut ce să mai discut cu ei pentru că erau beţi. Trebuie să recunosc că iniţial nu i-am crezut. Apoi m-am hotărât să merg totuşi până acolo şi să verific. Când am ajuns, l-am găsit în curte, într-o baltă de sânge. Avea o rană foarte urâtă la tâmplă. Am sunat imediat la 112, dar medicii care au venit aici nu au mai putut face nimic pentru a-l salva”, a declarat ginerele lui Viorel Ceauşu.

REŢINUŢI. Poliţiştii din Mereni i-au săltat de la domiciliu pe cei doi fraţi după câteva ore. Aceştia au fost aduşi la postul de poliţie din localitate pentru audieri. „Cred că s-a luptat cu ei socrul meu, pentru că aveau pe feţe urme de lovituri. Eu i-am tot spus că dacă mai aude zgomot din curte, să rămână în casă. Mai bine să-ţi fure câteva păsări, decât să te omoare. Dar el nu prea asculta de nimeni, era un om foarte orgolios”, a mai povestit ginerele victimei. Cei doi fraţi au recunoscut la audieri că au intrat în gospodăria lui Viorel Ceauşu pentru a fura găini. „Socrul meu nu era cunoscut ca un om bogat sau ceva de genul ăsta. Ştiau că are păsări şi au venit la jaf. Nu cred că au plănuit să-l omoare sau că s-au răzbunat pe el dintr-un motiv sau altul”, a mai spus ginerele lui Viorel Ceauşu. Trupul neînsufleţit al victimei a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au emis pe numele celor doi fraţi ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore. Aceştia urmează să fie prezentaţi instanţei cu propunere de arestare preventivă.