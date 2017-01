Ucisă de vaporii de băutură

O femeie şi-a pierdut viaţa, iar un bărbat a ajuns în stare critică la spital din cauza vaporilor de alcool. Cele două persoane au fost găsite în beciul unei case din localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu chiar de fratele femeii. Poliţiştii spun că, duminică după amiază, au fost sesizaţi, prin Serviciul de Urgenţă 112, cu privire la faptul că două persoane au căzut în beci şi nu mai pot ieşi. Cele două persoane au fost identificate ca fiind Ion şi Alexandra Damian, în vîrstă de 77 şi, respectiv, 71 de ani, soţ şi soţie. Din verificările efectuate, s-a stabilit că cei doi se aflau în beciul casei pentru a verifica damigenele cu vin şi, din cauza vaporilor de alcool provocaţi de fermentaţia vinului, cei doi soţi au leşinat. În urma intervenţiei medicilor de la SMURD, Ion Damian a fost resuscitat şi stabilizat cardio-respirator. El a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgtenţă Constanţa unde a fost internat în stare critică în Secţia de Terapie Intensivă. Din păcate, Alexandra Damian nu a mai putut fi readusă la viaţă. Trupul neînsufleţit al femeii a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor morţii.

A încercat să îşi salveze soţul

Martorii şi bărbatul care a făcut tragica descoperire spun că Alexandra Damian a fost găsită căzută peste trupul soţului ei, ca şi cum ar fi încercat să îl scoată pe acesta din beciul cu pricina. „Am trecut pe la ei în jur de ora 16.00. M-am uitat peste gard şi nu i-am văzut în curte, pe băncuţă, acolo unde stăteau de obicei. Am intrat în casă, iar apoi am vrut să mă duc în curtea din spate. Am făcut doar cîţiva paşi şi am văzut că uşa de la beci este deschisă. Am strigat de cîteva ori, iar cînd am văzut că nu îmi răspunde nimeni, am aruncat un ochi înăuntru. Am văzut-o pe Alexandra căzută peste Ion. Am încercat să intru să văd ce s-a întîmplat însă, cînd am ajuns jos, mai aveam puţin şi cred că leşinam şi eu. Au venit poliţiştii şi cei de la salvare, însă abia au reuşit să îi scoată din beci din cauza vaporilor. Pe Alexandra nu au mai putut să o salveze“, a declarat Nicolae Olteanu, în vîrstă de 68 de ani, fratele femeii care şi-a pierdut viaţa. Oamenii din localitate nu îşi pot explica cum este posibil ca nimeni să nu fi auzit nimic şi asta cu toate că imobilul celor doi bătrîni este foarte aproape de drum şi de un bar pe terasa căruia sînt în permanenţă consumatori.