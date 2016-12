Ucisă în bătaie pentru 30 de lei

Caz terifiant în localitatea Oltina. A ucis în bătaie o femeie de 82 de ani, iar apoi a incendiat casa pentru a-și ascunde oribila crimă. Suspectul, un tânăr care abia a împlinit 18 ani, este un vecin al victimei, iar totul a fost pus la cale pentru doar 30 de lei... După ce și-a înfăptuit planul, autorul s-a schimbat de hainele împroșcate cu sânge și a sunat la 112 spunând că locuința victimei a fost cuprinsă de flăcări. Două autospeciale cu pompieri de la Cernavodă, dar și echipele serviciului voluntar din comună, au încercat, în noaptea de duminică spre luni, să salveze bătrâna din flăcări, însă eforturile lor au fost în zadar. Câteva zile mai târziu, în urma efectuării necropsiei, salvatorii au aflat și de ce pensionara nu s-a putut salva singură... Bătrâna fusese ucisă cu sânge rece. Anchetatorii au avut suspiciuni încă de la început în acest caz și asta pentru că, deși trupul victimei era carbonizat în proporție de 60%, au observat câteva râni în jurul ochiului drept. Medicii legiști le-au confirmat, marți, bănuielile. Ei au descoperit pe trupul femeii urme de lovituri și de strangulare. La scurt timp, polițiștii au reușit să stabilească un cerc de suspecți, iar miercuri după-amiază l-au reținut pe cel bănuit că a comis fapta.

SCENE CUMPLITE Investigatorii spun că suspectul principal în acest caz este Ilie Talică, de 18 ani, un tânăr care a mai fost cercetat pentru furturi din locuințe. În fața probelor strânse de anchetatori, Talică a recunoscut fapta. Tânărul, care susține că se afla în stare de ebrietate, a intrat în casa bătrânei în jurul orei 23.00. Nu a fost greu să facă acest lucru pentru că victima îl cunoștea și avea încredere în el având în vedere că, din când în când, o mai ajuta la treburile din curte. Odată ajuns în casă, suspectul a tâbărât pe femeie cu o ploaie de pumni și picioare. Bătrâna a căzut inconștientă la podea, însă acesta a continuat să o lovească, a sugrumat-o, a trântit-o cu capul de pragul ușii, iar apoi i-a sărit cu picioarele pe piept. A căutat prin casă și a găsit doar 30 de lei. Înainte de a pleca, tânărul a luat jarul din sobă și l-a presărat prin casă, asigurându-se că imobilul va fi cuprins în totalitate de flăcări. A sperat că așa își va ascunde urmele, însă, din fericire, militarii au reușit să limiteze pagubele, o mare parte din urmele oribilei fapte rămânând intacte. În timpul anchetei, suspectul le-a dat polițiștilor și geaca cu care fusese îmbrăcat în momentul în care a comis crima. Investigatorii au găsit pe ea mai multe pete cu aspect de sânge. Totodată, anchetatorii au prelevat probe și pentru a afla dacă bătrâna a fost violată înainte de a fi ucisă.

CAZ NEREZOLVAT Rudele spun că bătrâna era o femeie puternică și că, în urmă cu cinci ani, fusese victima unui incident similar. „În ziua crimei am vorbit cu ea la ora 19.00 și era bine. Bunica era o femeie puternică care se gospodărea singură și, în ciuda incidentului de acum cinci ani, nu a vrut să plece de acolo. Atunci un individ a intrat peste ea în casă și a încercat să o violeze. Pentru că nu a reușit, a chinuit-o și a bătut-o o noapte întreagă. Mi-a spus că în momentul în care a auzit gălăgie prin curte a apucat să aprindă lumina și l-a văzut pe atacator. Ea le-a spus polițiștilor cine este suspectul! În ciuda acestei mărturii, polițiștii nu au făcut nimic și chiar și în ziua de azi cazul este nerezolvat. Acum am înțeles că băiatul vecinilor a intrat peste ea în casă și a violat-o, iar apoi a bătut-o. Înainte să plece a împrăștiat jar prin casă și a încuiat ușa de la intrare ca bunica să nu se poată salva“, a declarat Mirela Iordache, nepoata victimei. Referitor la cazul din urmă cu cinci ani, oamenii legii spun că au avut doi suspecți, dar că experizele ADN i-au dezvinovățit. Paradoxal, printre primii suspecți ai crimei s-a aflat și unul dintre bărbații bănuiți acum cinci ani de agresiune. Cert este că de cinci ani în dosarul agresiunii nu s-a mai întâmplat nimic. Revenind la suspectul principal al crimei, Ilie Talică a fost arestat preventiv, joi după-amiază, pentru o perioadă de 30 de zile, de judecătorii Tribunalului Constanța sub aspectul comiterii infracțiunilor de omor calificat, tâlhărie calificată, distrugere şi profanare de cadavre.