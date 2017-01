Ucisă în coafor de fostul soţ

Crimă cutremurătoare la Iaşi! Un bărbat de 41 de ani şi-a înjunghiat de mai multe ori fosta soţie, în coaforul în care aceasta lucra, după care a încercat să-şi pună capăt zilelor. Scenele de groază s-au petrecut sâmbătă seară, în jurul orei 19.00. Oamenii legii spun că victima, de 38 de ani, a fost lovită cu un cuţit în gât şi în abdomen de fostul ei soţ. Imediat după atacul şocant, acesta s-a aşezat în genunchi lângă trupul femeii şi a încercat să se sinucidă, înfigându-şi cuţitul în stomac. Medicii SMURD au găsit-o pe femeie în stop cardio-respirator şi au încercat în zadar să-i salveze viaţa. Bărbatul a fost transportat în stare gravă la Spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi. Una dintre angajatele care se aflau în coafor la momentul atacului a declarat: "În câteva secunde s-a întâmplat totul. Am auzit ţipete, iar când am văzut ce se întâmplă am fugit în vestiar şi am chemat paza, Poliţia. Erau două fete în salon". Potrivit poliţiştilor, femeia ucisă depusese o plângere împotriva soţului său, la începutul lunii noiembrie, după ce acesta o bătuse. La scurt timp, însă, victima şi-a retras reclamaţia, după ce s-ar fi împăcat cu acesta. În 26 decembrie, femeia a depus o a doua plângere împotriva soţului său, după ce a fost agresată din nou de acesta, ulterior ea fiind cazată, împreună cu cei trei copii, într-un centru pentru protecţia victimelor violenţei domestice. Prim-procurorul Parchetului Tribunalului Iaşi, Carmina Pascal, a declarat că în luna noiembrie bărbatul s-a internat la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iaşi. Crima de la Iaşi aminteşte de masacrul petrecut pe data de 5 martie 2012 în Bucureşti, atunci când agentul de poliţie Gheorghe Vlădan a deschis focul în incinta coaforului “Perla”. Soţia acestuia, care intenţiona să divorţeze de el, şi casiera coaforului au fost ucise, alte şase persoane fiind rănite.