Ucisă şi tranşată. Concubinul, principal suspect

Caz cutremurător în comuna constănţeană Cumpăna! O femeie de 53 de ani a fost găsită de poliţişti, ieri dimineaţă, decapitată, eviscerată şi cu ambele braţe secţionate… Oamenii legii au ajuns în faţa acestei scene înfiorătoare după ce concubinul victimei, Gheorghe Drăguşin, de 50 de ani, principalul suspect, a intrat, ieri dimineaţă, în jurul orelor 06.00, în postul de poliţie şi le-a spus că prietena lui este moartă. Bărbatul, care era beat şi extrem de agitat, a declarat în faţa poliţiştilor că şi-a descoperit concubina tranşată în casă. Întrebat de ce are răni în zona gâtului, acesta a susţinut că cineva a încercat să-l spânzure. Poliţiştii au ajuns imediat la casa concubinilor, pe strada Liliacului, încă sperând că afirmaţiile bărbatului sunt doar născociri. Când au intrat în imobil, însă, au fost şocaţi… “Eu nu am mai întâlnit până acum un caz în care autorul să fi dat dovadă de o asemenea brutalitate”, a declarat adjunctul şefului Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, cms. şef Camil Manea, la scurt timp după ce a sosit la locul faptei. După descoperirea crimei, poliţiştii din Cumpăna au izolat perimetrul până la sosirea criminaliştilor, iar Gheorghe Drăguşin a fost încătuşat în postul de poliţie.

SCENĂ ÎNFIORĂTOARE În comuna Cumpăna au sosit în scurt timp criminaliştii Inspectoratului Judeţean de Poliţie şi un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Detaliile îngrozitoarei crime au ieşit treptat la iveală. “Victima a fost decapitată. Are ambele braţe tăiate şi despărţite de trup. Este eviscerată complet. Capul, mâinile şi organele interne au fost găsite într-un bidon din plastic, lângă pat. Femeia a fost despicată de la gât până în zona organelor genitale. Lângă cadavru am găsit un cuţit, despre care credem că ar putea fi arma crimei. Principalul nostru suspect este, în prezent, concubinul femeii. Acesta susţine că este nevinovat”, a declarat procurorul de caz, Zafer Sadâc, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Surse judiciare spun că trupul neînsufleţit al femeii ar fi fost aşezat de criminal peste o pelerină de ploaie. Cea mai plauzibilă ipoteză pe care anchetatorii o au la ora actuală este aceea că Gheorghe Drăguşin, în prezent fără nicio ocupaţie, şi-a ucis concubina, după care a încercat să se spânzure. Oamenii legii încearcă acum să afle dacă Milica Hreaşcă a fost omorâtă în noaptea de miercuri spre joi sau dacă fapta a fost comisă în urmă cu mai multe zile.

SCANDALURI Oamenii care locuiesc în zonă spun că victima avea un trai amar alături de concubinul ei. „De fiecare dată când bea, devenea violent şi făcea scandaluri. Ştiu că o bătea destul de des şi o ameninţa tot timpul. Acum doi ani a tăiat-o cu un cuţit, dar a scăpat cu viaţă. Păcat de ea, era o femeie harnică şi avea grijă de gospodărie”, a povestit o vecină. „Sigur are probleme psihice omul ăsta dacă a fost capabil de aşa ceva. Nu am auzit în viaţa mea ca în Cumpăna să se întâmple o crimă ca asta. Au mai fost oameni omorâţi, dar să-i tai capul, braţele şi să-i scoţi organele eu unul nu am auzit niciodată”, a declarat un alt bărbat. „Am auzit dimineaţă că el a ucis-o. Sincer, ştiu că se certau destul de des şi că el devenea violent, dar nu aş fi crezut vreodată că se va ajunge la aşa ceva. El obişnuia să bea şi să provoace scandaluri”, a spus un alt vecin. „Nu am auzit nimic peste noapte, nici ţipete, nici zgomote ciudate. Am aflat dimineaţă că femeia a fost omorâtă, cu siguranţă de concubin. Ei aveau mari probleme şi se certau foarte des, mai ales după ce el consuma alcool”, a povestit un localnic.

PROFIL Insp. princ. dr. Ana Maria Nedelcu, psiholog-specialist poligraf în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa, spune că, în general, infracţiunile cu violenţă sunt comise de psihotici. „Cel mai nociv şi mai odios infractor este asasinul. El se caracterizează prin impulsivitate, agresivitate crescută, capacitate de raţionalizare scăzută. Este egocentric şi dominator. În cazuri de violenţă extremă, pentru stabilirea personalităţii infractorului şi a profilului său moral este necesară aplicarea unor probe psihologice, precum inventare de personalitate, teste proiective, teste de inteligenţă. Aceste probe psihologice constituie sursa unor informaţii valoroase atât în descifrarea personalităţii infractorului cât şi în stabilirea mobilului. Infracţiunile cu violenţă extremă sunt săvârşite în general de psihotici. Psihoticul este un deviant, un patologic. Se caracterizează prin refuzul de a recunoaşte lumea exterioară în care noi trăim, el construindu-şi şi trăind într-o realitate proprie”, a declarat pentru cotidianul „Telegraf” insp. princ. dr. Ana Maria Nedelcu.

Dosar în lucru

Poliţiştii spun că, în urmă cu doi ani, bărbatul a mai fost cercetat într-un dosar, după ce şi-a tăiat concubina cu un cuţit, medicii legişti stabilind la acea dată că pentru vindecarea leziunilor suferite de victimă ar fi fost necesare 60 de zile de îngrijiri medicale. Între timp, speţa a fost trimisă de Poliţia Cumpăna la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanţa. Ar fi urmat ca procurorii să dispună trimiterea în judecată a lui Gheorghe Drăguşin. Acum însă, şi acest dosar a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa, pentru a fi conexat cu cel întocmit ieri pe numele lui Drăguşin pentru omor calificat şi profanare de morminte.