UCM Reşiţa şi-a păstrat trofeul Cupei Challenge

Formaţia masculină UCM Reşiţa şi-a apărat cu succes trofeul Cupei Challenge cucerit în urmă cu un an. Învinsă în manşa tur cu 29-28, formaţia antrenată de constănţeanul Aihan Omer s-a impus, aseară, în returul disputat pe teren propriu în compania austriecilor de la Alpla Hard, cu 26-18. Astfel, Cupa Challenge tinde să devină o afacere românească, ţara noastră menţinînd trofeul pentru al treilea an la rînd pentru că în 2006 laureată a fost Steaua Bucureşti. În urma succesului reşiţean, România va alinia o echipă în plus în ediţia 2008/2009 a Cupei Challenge, norocoasa fiind HC Odorhei, care a încheiat Liga Naţională pe locul şase.