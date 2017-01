Ucraina ar putea sista înmagazinarea gazului rusesc în depozitele subterane, deoarece cantitatea depozitată deja este suficientă pentru iarnă, a spus, luni, premierul ucrainean, Iulia Timoşenko, la o conferinţă de presă. Săptămîna trecută, vicepreşedintele Gazprom, Valeri Golubev, a declarat că Ucraina trebuie să înmagazineze în depozitele subterane minim 28 de miliarde metri cubi de combustibil. ”Am determinat că ne sînt suficiente 25,5 miliarde de metri cubi de gaz (care deja au fost înmagazinate), pentru perioada de iarnă şi asigurarea gazului pentru ţara noastră”, a spus Iulia Timoşenko. Anterior, premierul ucrainean a declarat că pînă la sfîrşitul anului, în depozitele subterane din Ucraina vor fi înmagazinate 27 de miliarde de metri cubi de gaz, pentru asigurarea stabilităţii energetice a ţării în perioada toamnă-iarnă.

Depozitele subterane din Ucraina au o capacitate de înmagazinare generală de 32 de miliarde de metri cubi de gaz. Înmagazinarea unor volume suficiente de gaz, de asemenea, trebuie să asigure tranzitul gazului rusesc către Europa pentru evitarea unor întreruperi în livrări, aşa cum s-a întîmplat în ianuarie 2009, cînd din cauza unor divergenţe dintre Moscova şi Kiev, aproape timp de trei săptămîni, mai multe state europene au rămas fără gaz. Deocamdată, Gazprom nu a comentat decizia ucraineană. Premierul ucrainean a declarat marţea trecută, după negocierile cu omologul rus, Vladimir Putin, din Polonia, că Rusia şi Ucraina au convenit că Naftogaz va achita doar cantităţile de gaz care sînt consumate în mod real. În particular, pentru anul 2010 este prevăzut importul a 27 de miliarde de metri cubi de gaz, ceea ce reprezintă o cantitate mai mică decît cea importată de obicei într-un an. Contractele pentru gaz încheiate în ianuarie între Kiev şi Moscova obligă Ucraina să cumpere 52 de miliarde de metri cubi de gaz pe an, între 2010 şi 2019, iar volumul nu poate scădea decît cu maxim 20%. Kievul intenţiona să scadă importurile la 33 de miliarde, anul acesta.

În paralel, preşedintele rus, Dmitri Medvedev, a respins, luni, cererea Ucrainei în ceea ce priveşte tranzitul gazului pe teritoriul său, în condiţiile în care crizele dintre cele două ţări perturbă în mod regulat livrările de gaz rusesc spre Europa. Rusia a plătit în avans taxele pentru tranzitul gazului său pe teritoriul Ucrainei, pînă la sfîrşitul primului trimestru al anului 2010. Orice amplificare a tensiunii dintre cele două ţări reprezintă o sursă de îngrijorare pentru UE, în condiţiile în care un sfert din gazul consumat în UE provine din Rusia. Din această cantitate, 80% tranzitează Ucraina. În luna ianuarie, europenii s-au confruntat cu o sistare îndelungată a livrărilor ruse, din cauza unui diferend comercial între Kiev şi Moscova. După o nouă ameninţare în iunie, relaţiile dintre Ucraina şi Rusia păreau să se fi relaxat, iar Kievul a început să îşi umple rezervoarele de care depinde aprovizionarea Europei în cursul iernii şi şi-a plătit facturile la timp. UE a anunţat la începutul lunii septembrie că nu se mai teme de o penurie de gaz în iarnă, dar a dat asigurări că este în continuare vigilentă pentru a preveni eventuale sistări ale livrărilor din cauza unor diferende ruso-ucrainene. La rîndul său, premierul ucrainean, Iulia Timoşenko, s-a arătat foarte optimistă în 1 septembrie, după o întîlnire cu Vladimir Putin. Ea a apreciat că, deja, crizele gazului aparţin trecutului.