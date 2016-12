Ucraina aspiră la statutul de lider regional

Ucraina aspiră să devină un lider regional, a declarat, vineri, preşedintele ucrainean, Viktor Ianukovici, la forumul Yalta European Strategy, Yes, desfăşurat în Crimeea. Liderul de la Kiev a menţionat în acest sens că, potrivit experţilor, epoca hegemoniei Occidentului în economie, tehnologie şi cultură se apropie de sfârşit. Integrarea în UE este principalul vector politic al Ucrainei, care consideră Rusia şi SUA drept partenerii săi strategici. Forumul strategic european de la Yalta este cel mai mare forum informal Europa-Ucraina, reunind anual, începând din 2004, oameni politici şi de afaceri, personalităţi publice şi ziarişti, în scopul de a reforma Ucraina şi de a facilita integrarea sa în UE. Forumul reprezintă o platformă pentru discutarea strategiilor de dezvoltare politică şi economică din Europa, dar mai ales din Ucraina.

Pe de altă parte, compania rusă Gazprom refuză să considere Ucraina ca un posibil traseu pentru gazoductul South Stream, ce urmează să aducă gaz rusesc în Europa, pe sub Marea Neagră, a anunţat, vineri, vicepreşedintele grupului, Valeri Golubev. Potrivit acestuia, ar fi imposibil din punct de vedere tehnic să fie construit un tronson terestru până în Crimeea şi apoi conducta să continue pe sub Marea Neagră. În plus, această propunere nu are avantaje economice. Kievul a propus vineri ca gazoductul South Stream să fie construit pe teritoriul ucrainean şi nu pe sub Marea Neagră. Construcţia South Stream pe sub Marea Neagră va costa, potrivit experţilor, 25 de miliarde de euro. Proiectele de gazoducte Nord Stream şi South Stream au fost puse la punct pentru a reduce dependenţa livrărilor de gaz rusesc de tranzitul pe teritoriul ucrainean. Kievul se teme, însă, că punerea lor în practică îl va priva de venituri importante.