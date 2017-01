Ucraina cere ajutorul Facebook

Ucraina solicită gigantului Facebook, într-o petiţie, să acţioneze împotriva unor tentative ruseşti de reducere la tăcere a vocilor pro-ucrainene, anunţând că numeroase conturi care exprimă opinii critice la adresa Kremlinului au fost suspendate în urma unor false raportări ale unor... troli ruşi. Poroşenko i-a cerut fondatorului Facebook, Mark Zuckerberg, să creeze un birou administrativ special care să soluţioneze plângerile. Rusia nu a reacţionat faţă de aceste acuzaţii.

O serie de conturi aparţinând unor utilizatori ucraineni populari pe Facebook au fost suspendate în ultimele săptămâni, după postarea unor actualizări critice la adresa Rusiei sau a separatiştilor din estul Ucrainei, susţinuţi de Moscova. Un poet ucrainean, Andrii Bondar, a fost afectat de regulile reţelei de socializare, după ce a publicat un vers în care ironizează obsesia presei ruseşti faţă de Ucraina, preluat sub hashtagul popular ”What are Ukrainians up to?”. De asemenea, contul pe Facebook al lui Ghenadi Moskal, guvernatorul regiunii Lugansk, a fost blocat după ce acesta a publicat o fotografie în care apare lângă un poster care proferează obscenităţi la adresa separatiştilor.

Ruşii sunt afectaţi şi ei de presupusa campanie de reducere la tăcere, pe Facebook, a criticilor Kremlinului. Contul jurnalistului independent Serghei Parkomenko a fost suspendat pe 6 mai, după ce acesta a citat acuzaţii privind implicarea Rusiei în doborârea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines în estul Ucrainei. Facebook a afirmat ulterior că suspendarea a fost o eroare. Utilizatorii Facebook vizaţi de asemenea rapoarte abuzive acuză faptul că acestea sunt depuse de oameni plătiţi de Kremlin sau de presupusa ”armată de troli” a Guvernului rus, al cărei scop este să-i promoveze punctul de vedere pe social media.

MULȚIME DE RUȘI ÎN UCRAINA Aproximativ 11.000 de militari ruşi se află în prezent în Ucraina, a declarat preşedintele Petro Poroşenko, într-un interviu acordat televiziunii germane ZDF. Președintele ucrainean a afirmat că acordurile de la Minsk cer încetarea focului, retragerea artileriei grele, retragerea tuturor trupelor ruseşti de pe teritoriul ucrainean şi restabilirea controlului graniţelor sub monitorizarea OSCE. Cu toate acestea, Poroşenko a declarat că trupele ruseşti se află în continuare în Ucraina. Acuzaţii la adresa Rusiei au fost aduse şi de către ministrul ucrainean de Externe, Pavlo Klimkin. El a adăugat că Kievul este mulţumit de sprijinul primit din partea aliaţilor NATO, mai ales în ceea ce priveşte integritatea teritorială. El a citat declaraţia unuia dintre miniştrii Apărării din NATO, care l-a impresionat: ”Dacă Ucraina cade, cădem cu toţii”.