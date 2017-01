Ucraina, surpriza turneului final

Fără îndoială, reprezentativa Ucrainei, calificată, în premieră la turneul final al Campionatului Mondial, a reuşit o frumoasă performanţă prin calificarea în sferturile de finală ale Mondialului german. Obţinută la capătul celei mai slabe partide din optimi, calificarea în sferturi, după loviturile de departajare, în dauna Elveţiei, formaţie considerată favorită, a declanşat nebunia în Ucraina.

Un comentariu scurt şi la obiect pe marginea celor întîmplate la Koln, în partida considerată cea mai slabă din optimile de finală, poate suna aşa: Ucraina s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Germania după ce a învins, luni, cu scorul de 3-0, după executarea loviturilor de departajare, selecţionata Elveţiei. După 90 de minute, scorul a fost egal, 0-0, la fel şi la finalul celor două reprize de prelungiri. La loviturile de departajare, pentru Ucraina au înscris Milevsky, Rebrov şi Gusev, în timp ce Şevcenko a ratat. Elveţia nu a reuşit să transforme niciuna din cele trei lovituri de la 11 metri, executate de Streller, Barnetta şi Cabanas.

Cel mai important eveniment înaintea executării loviturilor de departajare a fost plecarea la vestiare a selecţionerului Ucrainei, Oleg Blohin, care a declarat că nu s-a putut uita la penaltiuri: "Nu am văzut penaltiurile pentru că meciul a fost atît de intens încât nu m-am putut uita şi m-am dus în vestiar. Nici măcar nu am văzut dacă Şevcenko a marcat sau nu. Nu a marcat? Nu glumesc. Nu l-am văzut. După încheierea prelungirilor, i-am întrebat pe jucătorii mei cine poate executa penaltiuri, am strîns cinci băieţi şi asta a fost tot. Acum întîlnim Italia, o echipă foarte bună, cu o apărare excelentă, dar în optimi sau în sferturi, toate echipele sînt bune". Blohin a mai afirmat că nimeni nu avea încredere în Ucraina, echipa sa fiind considerată o debutantă, incapabilă să joace fotbal. Portarul Aleksandr Şovkovski, care a apărat şuturile lui Streller şi Cabanas, a fost desemnat jucătorul meciului, iar la final a declarat că a încercat să nu se gîndească la nimic pe teren.