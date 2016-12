Udemeriştii vor în coaliţie până în 2012

ÎN COALIŢIE, DAR NU ORICUM De când cu regionalizarea administrativ-teritorială, UDMR a fost în centrul atenţiei, fiind un fel de Gică contra al coaliţiei de guvernare. Pentru că s-a tot vorbit de o eventuală ieşire de la guvernare a Uniunii maghiare, vicepremierul Marko Bela a simţit nevoia să mai liniştească cumva lucrurile, măcar sub semnul aparenţei. El a declarat, vineri, că UDMR vrea ca actuala coaliţie să fie una stabilă, intenţia Uniunii fiind de a păstra actuala alianţă până la termenul propus, adică până la alegerile de anul viitor. Normal, am spune noi. Dar până şi noi, matrozii acestei ţări, ştim să citim printre rânduri. Udemeriştii nu vor accepta să stea în coaliţie oricum. Ei pun condiţiile lor, lucru confirmat de Marko Bela: “Bineînţeles, acest lucru va fi posibil dacă vor fi interese reciproce, dacă toţi partenerii vor gândi la fel şi dacă vor să păstreze această coaliţie. Noi abordăm astfel problema coaliţiei şi am vrea să mergem până la alegeri, fiindcă vrem, pe de o parte, să ducem până la capăt mandatul, pe de altă parte stabilitatea în acest moment este un factor priomordial în viaţa politică din România”. Întrebat dacă păstrând actuala coaliţie până în 2012 Uniunea riscă să nu intre în viitoarea guvernare, Marko a răspuns că, din punctul lui de vedere, “UDMR trebuie să acţioneze astfel încât să intre în Parlament cu acelaşi procentaj ca şi până acum”.

UDMR, DISPUS SĂ LUCREZE CU ORICINE ÎI SATISFACE DORINŢELE Pe vremea când erau la modă dezvăluirile WikiLeaks, am aflat că angajaţii Ambasadei SUA la Bucureşti au făcut, într-o nouă notă diplomatică, din 2005, o radiografie amănunţită a liderilor maghiarilor din România. Din telegrama WikiLeaks cu pricina aflam că UDMR era considerat “corupt, misogin şi divizat”, că Marko Bela era cunoscut ca preferând să lucreze cu guvernele conduse de PSD. Cert este că liderii UDMR s-au arătat dintotdeauna dispuşi să participe la guvernare, indiferent de cine câştiga alegerile, date fiind interesele lor, iar acum nu este cazul să pară ceea ce nu sunt.