UDMR - precampanie cu mesaje separatiste

Panourile pre-electorale separatiste afișate în Ardeal de UDMR au agitat din nou spiritele pe scena politică. Mesajele prin care udemeriștii îndeamnă electoratul să salveze Oradea sau Clujul de București au determinat câteva formațiuni politice să reacționeze dur. Unul din comunicatele de presă pe această temă aparține Partidului Forța Națională, care acuză UDMR că "incită din nou la dezmembrarea statului național unitar român prin panourile pre-electorale prin care afirmă că ”salvează Clujul de București”, alunecând pe o pantă periculoasă și deschizând astfel calea spre mesaje separatiste și conflictuale între regiunile țării. UDMR trebuie să își clarifice intențiile pe care le promovează prin acest slogan care nu reprezintă o invitație la descentralizare, așa cum pretind liderii acestei organizații, și să dovedească faptul că este loial statului român. Într-o perioadă atât de complicată geopolitic, statul român nu are nevoie de organizații separatiste în Parlamentul țării".

Același comunicat acuză UDMR de rea-credință în demersul de a arunca întreaga vină privind situația în care se află astăzi România pe umerii Bucureștilor, în condițiile în care "corupția este la ordinea zilei în UDMR, iar Clujul a avut și mai are reprezentanți de frunte în politica centrală (l-a dat premier pe Emil Boc, iar în prezent Vasile Dâncu este vicepremier), plus că UDMR a participat la mai toate guvernările. Cât timp UDMR, fără să fie partid politic legal constituit, are în palmares un fost deputat care a fugit din țară ca să scape de justiție, plus mulți alți lideri urmăriți penal, e greu de înțeles de ce vrea să scape de București, poate ca să își creeze o justiție paralelă, la fel de nelegală, în care să își aranjeze procesele cum dorește, așa cum își propune de altfel în proiectul de autonomie a așa-numitului Ținut Secuiesc afișat pe site-ul organizației ilegale UDMR".