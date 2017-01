UDMR acordă şanse minime adoptării Statutului minorităţilor în forma actuală

Deputatul UDMR Antal Arpad Andras a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că proiectul de lege privind Statutul minorităţilor naţionale în forma sprijinită de UDMR are şanse minime să treacă de Parlament: "Din păcate, am avut dreptate cînd am spus, anul trecut, că pentru acest proiect de lege Guvernul ar trebui să-şi asume răspunderea, deoarece astfel puteam încheia acest capitol. Dacă se respingea asumarea răspunderii, atunci aveam un răspuns clar, iar dacă nu, atunci aflam poziţia partenerilor la votul din Parlament. În prezent, lucrurile s-au agravat în aşa fel încît asumarea răspunderii guvernamentale nu mai este de actualitate”. Antal Arpad a apreciat că această iniţiativă legislativă, în forma sprijinită de UDMR, are şanse minime să fie adoptată, dar că "în politica românească orice este posibil”. El consideră că "liberalii au fost parteneri corecţi cu UDMR" la acest proiect. Deputaţii au decis, în 5 iulie, să nu ia în discuţia plenului Camerei proiectul de lege privind Statutul minorităţilor naţionale, el fiind amînat pentru sesiunea parlamentară din toamnă. Grupul UDMR s-a retras de la lucrările plenului, cerînd o pauză de consultări, după care a revenit în plen, anunţînd însă că nu va participa la dezbaterea unor proiecte de pe ordinea de zi, pe care nu le consideră priorităţi pentru integrarea europeană. Liderul UDMR, Marko Bela a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că după 1 ianuarie 2007, Uniunea, în mod "obligatoriu", îşi va reanaliza poziţia în Guvern şi în cadrul Coaliţiei, arătînd că nu este dispus să meargă mai departe pe baza intereselor unilaterale ale partenerilor din Coaliţie.