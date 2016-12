OAMENII S-AU SĂTURAT DE COALIŢIA DE GUVERNARE În ciuda liniştii aparente aşternute în coaliţia de guvernare după demisia ministrului Sănătăţii, Cseke Attila, toamna ar putea aduce surprize pe scena politică. Liderii Opoziţiei invită UDMR la raţionalitate, spunându-i că este singura în măsură acum să dea o lecţie Guvernului Boc, care, în opinia lor, a dus ţara în buza prăpastiei şi populaţia în pragul disperării. Ce va decide UDMR rămâne de văzut. Un sondaj efectuat printre cititorii Ziare.com relevă faptul că oamenii cred că UDMR ar trebui să iasă de la guvernare, indiferent de consecinţele acestui gest politic. Astfel, 62,06% (1.945) dintre cititori spun că le-ar fi mai bine dacă UDMR ar rupe actuala coaliţie de guvernare şi s-ar alătura Opoziţiei, spre deosebire de doar 35,42% (1.110) dintre respondenţi care susţin contrariul. 79 dintre cititori (2.52%) au bifat “Nu ştiu/Nu răspund”.

UDMR VA FI AVANTAJAT DACĂ IESE DIN COALIŢIE Unul dintre participanţii la barometrul de opinie a spus că în cazul în care “UDMR va considera că ieşirea de la guvernare o va avantaja, va ieşi fără să se uite înapoi nici măcar o clipă. Dar UDMR ştie ce o aşteaptă dacă iese”. Un alt cititor, ce a comentat sub numele “Maxi”, spune că “Legile ar trebui să fie mai dure pentru partide. Când se asociază în păstrarea unui regim care nu are popularitate decât 10% din populaţie înseamnă că duc o politică antinaţională. Ar trebui taxate cumva, suspendată activitatea, scoase în afara legii. Partidele sunt organizaţii cu personalitate juridică dar nu au pic de răspundere pentru acţiunile lor. Acest domeniu ar trebui reformat în România. Primesc bani de la alegători, de la buget... trebuie să le servească interesele. Acum, coaliţia de la putere e izolată fata de români, nu are legimitate şi totul depinde de UDMR, care acceptă alianţa cu un partid nedemocrat”. Sondajul a fost realizat în perioada 12 – 22 august şi la el au participat 3.134 de cititori ai site-ului amintit.